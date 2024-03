Na edição de 2024, o Big Brother Brasil tem tido como centro de polêmica o participante Davi. Entre as muitas querelas, Davi - homem negro - sofreu nova acusação de importunação sexual de mais uma mulher branca. Em 5/3, Giovanna o acusa de "assédio" pela fala "Vai me beijar?", que reagia à proximidade da "sister" durante uma briga. Ao relatar a briga, Giovanna chora e diz se lembrar de outras situações de assédio que sofreu fora do programa. Em 14/2, já havia vindo à luz acusação de outra participante: Fernanda havia descrito uma suposta importunação sexual da parte do "brother", que fora provada falsa por meio de vídeos. Se essas acusações não são verdadeiras e foram feitas num ambiente em que a prova é amplamente facilitada pela gravação 24 horas, por que é que essas pessoas se sentem legitimadas a fazer afirmações infundadas? Um fator chama a atenção: as lágrimas de Giovanna.

Na esteira desse último episódio, fui surpreendida por este conceito vindo dos Estados Unidos: as lágrimas de mulheres brancas. A ideia é a de que mulheres brancas usam sua emoção e suas lágrimas para dirigir toda a atenção para si, deslegitimar a colocação do outro e conquistar pela emoção, produzindo efeitos por vezes catastróficos, como é o exemplo de Emmett Till, linchado e assassinado pela acusação por parte de uma mulher branca de ter flertado com ela.

A surpresa está em me dar conta desse poder e saber que conto com ele. Dois episódios pessoais me vêm à mente. Há 14 anos, minha irmã tentava em vão registrar sua filha após um nascimento em casa. Depois de muitas idas e vindas, foi quando desabou em lágrimas exasperadas que a situação se resolveu. O horror na cara dos funcionários atestava o poder daquelas lágrimas. Anos antes, discutindo com meu pai sobre os limites da minha liberdade adolescente, eu clamava: não preste atenção nas minhas lágrimas, ouça meus argumentos! Ora, estava lá eu muito consciente desse poder.

Mas, se o choro da mulher branca protege e dá força, ele também acusa e fere. Os episódios do BBB24 estão aí para mostrar isso. Ainda assim, Davi permanece forte no reality show e com amplo apoio popular. Como sugeriu Paulo Linhares, em artigo recente para este jornal, esperemos que o experimento televisivo que é o BBB abra uma janela para o funcionamento do racismo no País. n