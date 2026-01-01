Abaixo-assinado quer proteger floresta petrificada no Piauí

Foto: Juan Cisneros / Acervo pessoal Os troncos petrificados de Altos medem até 2 metros de diâmetro e são mais velhos que os dinossauros, com 280 milhões de anos

Nem só de repatriar fósseis traficados vivem os paleontólogos brasileiros. Eles também atuam para garantir a proteção íntegra dos fósseis que permanecem no Brasil, como os troncos fossilizados de Altos (PI), protagonistas de um abaixo-assinado para transformar a Floresta Petrificada de Altos em unidade de conservação.

A floresta petrificada é constituída por, pelo menos, 70 troncos fósseis de coníferas do período Permiano da era Paleozoica, há 280 milhões de anos. Ou seja, são pinheiros e araucárias mais velhas que os dinossauros, e os registros de Altos indicam troncos de até 2 metros de diâmetro.

“Florestas petrificadas não são tão comuns, e (essa concentração de troncos) é bem rara no Brasil e no mundo”, comenta o paleontólogo Juan Cisneros, professor e coordenador do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Piauí (UFPI Teresina). “No Nordeste é menos raro que em outras partes, é uma região abençoada.”

Leia mais

Sobre o assunto

No entanto, a floresta — tanto a petrificada, quanto a atualmente viva, caracterizada principalmente por um buritizal — está ameaçada. Localizada no assentamento Brejo São Benedito em Altos, a região tem sido afetada por práticas irregulares de agricultura, como queimadas e desmatamentos, e pela criação de animais domésticos. Há, também, a instalação de caieiras para a produção clandestina de carvão vegetal.

Cisneros destaca que os porcos criados na região comem os brotos dos buritis e impedem a regeneração das palmeiras. Com isso, o buritizal pode envelhecer e sumir, prejudicando a nascente que depende da sombra das árvores. Em um efeito cascata, a degradação do entorno intensifica a erosão, que então afeta os troncos petrificados.

Foto: Juan Cisneros / Acervo pessoal A fauna e flora da região está ameaçada por queimadas e desmatamentos constantes

Além disso, a abertura de uma estrada municipal no interior da Floresta Petrificada de Altos resultou na destruição de vários troncos fossilizados. A obra foi interrompida por intervenção do Ministério Público em 2023, após identificarem que não havia estudos de impacto ambiental.

“Ademais, há registros recentes de planos para a instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica que atravessaria a área, ampliando ainda mais os riscos ao sítio paleontológico”, destaca Cisneros.

Foto: Juan Cisneros / Acervo pessoal Tronco fóssil destruído por tratores durante abertura de estrada municipal irregular

Paleontólogos pedem pela criação de uma APA e um Parque Paleontológico

O conjunto de fatores estimulou o paleontólogo a criar um abaixo-assinado pedindo a criação de uma Área de Preservação Ambiental (APA) e um Parque Paleontológico na região.

“Há apenas 11 quilômetros da área já existe uma APA, que é a Floresta Nacional (Flona) Palmares. Então, a gente gostaria, na verdade, que esta floresta petrificada fosse integrada à Flona Palmares”, explica o professor. “Assim, não há necessidade de criar uma nova unidade, apenas ampliar uma que já existe; a gente sabe que isso eliminaria uma grande burocracia. E é o mesmo bioma, então faz sentido.”

Enquanto isso, a criação de um Parque Paleontológico não apenas protegeria o sítio fóssil em suas especificidades, mas garantiria o acesso de visitantes. “Porque é isso que vai proteger ela mais ainda: o conhecimento. O conhecimento vai fazer com que as pessoas valorizem e passem a cuidar mais, e ainda por cima vai dar oportunidades de renda às famílias que estão lá”, comenta.

Leia mais

Sobre o assunto

“Então, as famílias não vão precisar mais fazer carvão ou queimar (a floresta), porque vai poder gerar renda com outros recursos, talvez mais interessantes. Vai poder fornecer alimentação para os visitantes, serviço de guias, venda de artesanato, de souvenir, práticas que são sustentáveis. Isso que a gente está buscando, práticas sustentáveis.”

O paleontólogo reforça os bons exemplos de integração de unidades de conservação e parques paleontológicos na região: a Serra da Capivara, no Piauí, assim como o próprio Geoparque Araripe, no Ceará. “Essas duas áreas mostram que investir na proteção de sítios como este não é um gasto de recurso, como talvez seja a percepção popular; pelo contrário, é um investimento.”

Assine o abaixo-assinado AQUI

Unidade de conservação garantiria proteção do bioma e expansão de estudos

Com a APA e o Parque Paleontológico, fauna e flora serão protegidas, as comunidades locais ganharão oportunidade de renda e os pesquisadores poderão expandir os estudos na área. As espécies das árvores petrificadas ainda não foram definidas, mas os pesquisadores sabem que elas diferem das encontradas em Teresina (PI).

“Esses tipos de registros são indicadores paleoclimáticos. Eles nos ajudam a reconstruir o paleoambiente, e se a gente descobrir outras espécies ao redor do mundo, poderemos entender melhor a biodiversidade do local, as condições climáticas da época e até a paleogeografia”, pontua Cisneros.

Foto: Juan Cisneros / Acervo pessoal Pesquisa inicial mapeou 70 troncos no assentamento Brejo São Benedito em Altos (PI), mas indica a possibilidade de mais fósseis na região

Afinal, essas árvores estavam vivas na época do supercontinente Pangeia. Acontece que nós não sabemos realmente como a Pangeia era, ou seja, quais continentes estavam mais próximos uns dos outros. Ao estudar as espécies vegetais, é possível comparar com as descobertas de outros países e descobrir qual era o formato mais aproximado da Pangeia.

Para acompanhar atualizações sobre o abaixo assinado, é possível seguir o professor Juan Cisneros nas redes sociais.