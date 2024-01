Precisa tramitar no congresso nacional o projeto de lei que responsabiliza a divulgação de notícias falsas e propõe outras providências. O Projeto de Lei n° 2630, de 2020, de iniciativa do senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE), precisa tramitar para que se alcance, a partir dele, força constitucional em favor de regulação jurídica capaz de acabar com tanto contrassenso, tantas ações absurdas no ambiente da Internet.

Precisa tramitar, repito. Precisa ir adiante. Precisa ser apreciado por deputados federais, já que está parado naquela Câmara. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão decidindo interromper sua vida por causa de disparates ocorrendo dia após dia no ambiente virtual com características de “terra sem lei” – a Internet. Não somente nela os absurdos acontecem, as notícias falsas incidem em vários lugares, mas ali “correm” com maior rapidez e têm impactos avassalantes.



Precisa tramitar, insisto, reitero. A resistência de opositores do projeto e o lobby fortíssimo feito pelas grandes empresas que fazem existir as plataformas digitais não devem ser vitoriosos no embate travado em torno do Projeto de Lei. É importante para o país, para a nação que ele transite da condição de “parado” na Câmara para o status de tramitado, aprovado, sancionado pela Presidência da República.



Sim, bem como você, também quero continuar tendo liberdade para me expressar. Tal qual você, quero continuar tendo acesso irrestrito às informações – às boas informações, aquelas que cabem na rubrica de verdadeiras. Não, não quero que as plataformas digitais permaneçam à vontade para, em suas redes sociais, permitirem a veiculação de informações falsas, desonestas, preconceituosas, destruidoras de reputações de pessoas e até da vida delas.



O texto original do projeto foi aprovado em 2020 no Senado e isso significa que os senadores entendem ser necessário legislar sobre o tema, impondo restrições ao funcionamento das comunicações no ambiente da Internet, de maneira semelhante ao que acontece já há alguns anos em países europeus. Se no cotidiano do mundo real devemos proceder sob as orientações de leis em todos os âmbitos sociais, por que no mundo virtual devemos nos mover ao arrepio delas?



O Projeto de Lei n° 2630 situa normas, objetivando a mais ampla e melhor transparência das comunicações nas redes sociais e dos serviços de mensagens privadas e visando à responsabilização dos provedores, ou seja, das plataformas abrigadoras de todo o sistema que permite o diálogo e a troca de informações entre usuários, de maneira coletiva ou individualizada. Tem também por preocupação combater as desinformações transmitidas em textos com conteúdo duvidoso, maldoso, mentiroso e, ainda, a determinação de punir quem se marginalize às regras estabelecidas.



2024 é ano em que ocorrerão novas eleições municipais. As sociedades terão por obrigação eleger prefeitos e vereadores para legislatura com início em 2025. Eleitores que se entendem também responsáveis pela moralidade social, pelo bem-estar social, refletindo ética na existência cotidiana devem perguntar abertamente aos seus possíveis candidatos se eles são a favor dos desmandos nas redes ou se são a favor de uma regulação cidadã. Merecemos, como cidadãos, uma vida melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Merecemos, sim, não aceitar a legitimação do que não deve ser legitimado.



Não se trata de tirar o direito de alguém se expressar. Se trata, no entanto, de tentar inviabilizar a divulgação de mentiras, de informações falsas que nos vilipendiam.