O amigo Igor Fonseca foi quem me recomendou "Best Selers", produção cinematográfica de 2021, estrelada por Michael Caine, Aubrey Plaza e Scott Speedman e disponível na plataforma de streaming Star Plus.

O roteiro, de Anthony Grieco, destaca uma jovem editora (Aubrey Plaza) com necessidade urgente de viabilizar uma editora que se encontra em profunda crise financeira. A solução que encontra é colocar novamente em evidência um autor (Michael Caine) afastado do mundo das publicações literárias. Um autor rabugento, com dificuldades de relacionamento. Claro, conflitos diversos ocorrem.

Na narrativa tragicômica que permeia todo o filme, aos poucos editora e autor vão se descobrindo como seres humanos que se entendem a partir da observação do comportamento de cada um, do que cada um representa para o outro, não somente no plano material/monetário, mas no plano da existência em um mundo controverso em que têm sido perdidas referências para existir.

Não farei referência alguma a como os dois personagens concluem suas vidas. O filme está disponível e pode ser visto em uma sessão caseira com pipocas e refrigerantes amorosamente preparados. Após a assistência, quem sabe não se debate um pouco em família e entre amigos os temas tantos dispostos em "Best Selers"? Não será nenhuma pena fazer essa contenda – é quase certo que haverá divergências de opinião e com elas mais aprendizados se tornarão possíveis.

Entre algumas questões que o filme me insinuou está essa: Para quem escreve o escritor nos dias de hoje? Por consequência, creio, essa também: Para quem escrevo nos dias de hoje? Penso não ser fácil responder nenhuma delas, mas admito ser possível um esboço de respostas, mesmo que um tanto superficiais.

Desde que me propus escrever para publicar, tenho me deparado com uma informação proposta como algo unânime: “Saiba quem é o seu público. Determine-o e você possivelmente terá sucesso”. Escuto e leio essa “máxima” desde antes mesmo dessa nossa convivência hoje com o universo que se encontra via internet. Mas será mesmo tão simples assim?

Ficando somente aqui pelo Brasil, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) tem apresentado pesquisas referentes à produção e a venda de livros no País, também sobre a “Série histórica da Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro”, o “Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro” e, ainda, a respeito dos “Retratos da Leitura no Brasil”. Uma lida nos documentos produzidos pela CBL mostrará que não é a simples escolha de um público-alvo o definidor do “sucesso” do escritor. Hoje, inclusive, em meio a tanta existência das pessoas em mídias sociais digitais, observa-se uma espécie de “mistura” delas com faixas etárias, sexo, condição socioeconômica e cultural distintos em um mesmo “ambiente”.

A escritora cearense Socorro Acioli teve dois títulos de livros de sua autoria como os mais vendidos na livros mais vendidos da 21ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, em novembro de 2023. Socorro Acioli tem leitores entre variadas faixas etárias que certamente se encaixam nas outras categorias acima citadas. Penso que ela esteja na categoria dos “escritores que escrevem para o mundo”, não importando em que bolhas marcarão presença.

A outra pergunta continua “martelando” aqui na minha cabeça: Para quem escrevo nos dias de hoje – inclusive aqui no O POVO+?