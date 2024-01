Você gosta de ser manipulado? Você sabe quando está sendo manipulado? Todo cuidado que tomemos é pouco, nos dias de hoje, para nos blindarmos, para nos protegermos de manipulações nas quais somos inseridos. Há mesmo pessoas de espírito maléfico, empreendendo esforços múltiplos, no sentido de manipular o maior número possível de pessoas, com o objetivo de exercer sobre elas um poder a lhes beneficiar.

O livro “Fictícias”, fruto da tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) de Roberta Laena, bacharel em Direito, pesquisadora, servidora da Justiça Eleitoral do Ceará, poeta e editora, defendida em julho de 2020, apresenta à sociedade artimanha de partidos políticos que utilizam identidades de mulheres, “fingindo suas candidaturas”, buscando, com isso, mentir para os órgãos fiscalizadores de eleições, intencionando burlar a legislação eleitoral, pois informam que mulheres em seus partidos concorrem aos cargos eletivos disputados e, por isso, os agrupamentos políticos respeitam a cota estabelecida por lei a elas. Laena também analisa as falas de candidatas fictícias entrevistadas e pontua a violência política de gênero a que são submetidas todas as mulheres envolvidas nesse tipo de fraude.

O livro “Fictícias” apresenta a seus leitores um fato que tem acontecido nas eleições eleitorais: manipulação política. Nela, a sugestão de que algumas determinadas candidatas vão concorrer legitimamente a candidaturas em legislativos é falsa. Laena mostra, inclusive, situação em que determinada “candidata” nem sabia que estava “concorrendo”, pois nem foi consultada se queria se dispor a tal ato cidadão. Na verdade, teria sido fraudada até quanto ao uso de seus documentos, utilizados por pessoa próxima a ela sem que ela soubesse.

Claro, a manipulação que sofremos diariamente não se refere exclusivamente ao mundo político partidário. Não é desconhecido das pessoas o fato de estarmos consumindo informações falsas nas mais diversas áreas com muita frequência. As redes sociais digitais são exemplo rico de ambiente no qual informações variadas são veiculadas sem qualquer lastro de veracidade, mas sendo acreditadas por milhares de pessoas confiadas na palavra de quem divulga o fato, simplesmente por serem “seguidoras” daquele(a) “influenciador(a)”. Por motivos variados, influencers entusiasmam adeptos; um motivo básico e forte é o ganho de dinheiro. Muito dinheiro. E se por acaso desagradam... Vixe!!! Um problemão surge.

Empresas também manipulam informações e nos fazem consumir produtos sem qualidade, porém postos no mercado como sendo maravilhosos. Já aconteceu de consumidores identificarem em supermercados produtos com data de validade obliterada ou com valor nutricional desproporcional ao informado na embalagem. Já houve casos de pessoas contratando serviços de buffet para festa de colação de grau cujo acontecimento não se realizou. Grupos de viajantes também já sonharam “turismar” em período de férias, frustrando-se no período ao descobrir ter contratado viagem “fictícia” em empresa sem condições de realizar o sonho buscado.

No dia a dia, estamos, sim, sujeitos a manipulações diversas, algumas talvez até sem nos impactarem tanto, mesmo deixando em nós desgosto pelo fato de sermos ludibriados: comprar em semáforos “água mineral” que não é “água mineral”; pedir uísque tal em um determinado restaurante e não receber a dose da bebida pedida; adquirir pela Internet produto que jamais chegará ao destino são exemplos.

Porém, quando a fraude, a manipulação ocorre no âmbito da política... Nossa, o prejuízo pode ser muito grande. Há políticos que fazem todo o possível para manipular seus possíveis e desejados eleitores, divulgando informações falsas para influenciá-los para o voto em seu favor. Em ano de eleições, em especial, deve-se estar atento a eles... para negá-los.