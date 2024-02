Em uma data de setembro de 2023, enquanto via “debate” de comentaristas da Globo News no programa Estúdio I, li, na parte debaixo do televisor, o título "PEC da anistia, se aprovada, deve favorecer deputados do PL do Ceará ". Hã? Como assim? Um Projeto de Emenda à Constituição que tira da berlinda políticos da terra de Alencar? Seria possível isso? Seria, mas não só.

A proposta livraria de punição, em verdade, partidos políticos que houvessem burlado o cumprimento da cota de candidatura femininas. Os tais deputados haviam sido cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e, pela Emenda, poderiam se livrar da punição, uma vez que, havendo anistia aos partidos que não respeitaram a cota de candidaturas femininas, supostamente, por extensão, eles não teriam ocorrido em ilícito.

A PEC foi bem aceita pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e avançou na Casa e, assim, foi entendida como adequada uma espécie de perdão a partidos que simplesmente desconsideraram a determinação legal de que haja recursos apropriados para as candidaturas de mulheres e negros nas eleições. Além disso, a redação do texto da PEC prevê a não existência de punição da Justiça Eleitoral a todas e quaisquer legendas partidárias cometedoras de anormalidades na prestação de contas.

Você certamente conhece a expressão “legislar em causa própria”, não conhece? Então, essa PEC hipoteticamente nos põe diante de nova confirmação da máxima. Políticos de variados partidos (portanto, não somente do PL dos deputados cearenses), são favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição Nº 9/2023 que, em seu conteúdo, “Altera a Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, quanto à aplicação de sanções aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições, bem como nas prestações de contas anuais e eleitorais”.

Então, do que trata a PEC? Ora, ela é, quanto ao passado próximo, uma "anistia" à condenação sofrida por partidos e parlamentares pelo cometimento de ilegalidades nas eleições de 2022, após terem sido julgados pela Justiça Eleitoral. É o que está posto no Artigo 3º do documento:

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. (NR)

Havendo a aprovação da PEC, o perdão que está em seu bojo afronta julgamento que condenou deputados e corporações políticas. Enquanto escrevo esse texto – início de janeiro de 2024 – o relatório da PEC consta no site do Congresso Nacional nos status “Em tramitação” / “Aguardando deliberação”. O que está realmente por traz dessa proposta? O "respeito ao povo, às bases eleitorais que elegeram 'democraticamente' tais políticos”? Se você pensa que sim, será bom se perguntar: O que ganho eu, eleitor, com essa PEC aprovada? E como extensão da primeira pergunta, uma segunda pode também ser feita: O que ganham os políticos que elaboram, defendem e aprovam também essa PEC?

A resposta pode estar logo à frente, numa estrada que pode ser chamada "legislação em causa própria". Relembremos: pela condenação, os políticos alcançados pela mão da justiça escapam desta e, ainda, criando nova lei, impõem a ela um novo valor, uma nova maneira de ser praticada, sem que ela possa alcançar qualquer político que cometa ilegalidades associadas ao que diz o texto da emenda.

Parece, a PEC, de pouco alcance, mas não é. Lembremo-nos de que, em eleições, pessoas que já conseguiram chegar ao poder político pelo voto popular conseguem mais facilmente permanecer nele. É de se considerar justo e adequado que alguém comprovadamente envolvido com ações ilegais seja beneficiado por si mesmo e por seus pares em situações semelhantes no sentido de que sejam perdoados quanto aos ilícitos cometidos? Tais pessoas lhe representam?