Estive pensando que o fim da possibilidade de reeleições será algo muito positivo para a saúde política no Brasil. Estou, portanto, quase em sintonia com o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que declarou em dezembro de 2023 ter disposição de levar essa pauta a debate na casa.

De acordo com o que andou dizendo Pacheco em entrevistas no final de 2023, não havendo reeleições, presidentes, governadores e prefeitos passariam a ter mandato único de cinco anos. Esse um ano a mais acrescido ao tempo que vige hoje me parece uma “compensação” a exigir dos tais mandatários maior eficiência no trato de suas gestões.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Nº 12, de 2022, é de autoria do senador Jorge Kajuru e propõe alterar “a Constituição Federal para determinar a inelegibilidade para o mesmo cargo dos chefes do Poder Executivo no período subsequente e definir seus mandatos em cinco anos.”. Nesse 10 de janeiro de 2024, momento em que escrevo esse texto, o status dessa PEC consta como “Em tramitação” no site do Senado Federal e, ainda, “AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR”.

Encontra-se parada, portanto, nesse momento, mas, com a determinação e o prestígio de Rodrigo Pacheco, não duvido que em 2024 o tema não somente volte a ser pauta, com muita possibilidade de se encontrar um relator para a PEC, fazendo prosseguir a proposta até o ponto de se ter votação e aprovação. Como eu disse acima, “estou quase em sintonia com o atual presidente do Senado” e, por extensão, com o também senador Jorge Kajuru, porém com o desejo de propor ligeiras mudanças na PEC Nº 12.

Estou pensando que cinco anos possa ser pouco tempo para o cumprimento de projetos propostos por um governo que não poderá se reeleger, então considero ser mais adequado o tempo de seis anos de gestão de presidentes, governadores e prefeitos. Penso, também, ser importante constar na PEC que nenhum parente até quarto grau de tais gestores poderá se candidatar aos cargos que eles ocuparam, os quais deixarão após cumprido o mandato. Também as esposas não poderão substituí-los, tampouco genros e noras.

Penso, ainda, na ampliação da PEC, alcançando os outros cargos eletivos. Por que a população deve eleger para mandato de oito anos senadores, tendo estes, ainda a favor, a possibilidade da reeleição para mais oito anos? Que tal a PEC propor a redução do tempo de um senador para também seis anos, sem possibilidade de reeleição, ficando, portanto, nas mesmas condições de presidentes, governadores e prefeitos?

Quero ousar um pouco mais. O senador Kajuru poderia incluir em sua PEC os deputados federais, estaduais e os vereadores também. Esses políticos, entendo não haver necessidade de ficarem seis anos nos cargos – os quatro anos vigentes para eles já são um bom tempo – mas deve ser informado na PEC estarem determinados igualmente sem possibilidade de reeleição, igualmente sem poderem colocar “os seus” no lugar dos quais saem.

Sendo desfeita a ideia de política como profissão, como carreira, se poderia retirar do ambiente político aquelas pessoas que fazem da função concedida por votos em eleição um meio de enriquecer na vida, usando a influência de que desfrutam para favorecerem-se no intuito de alcançarem riqueza material pessoal – enquanto boa parte da população vive em situação de miséria – e ainda ampliando-a a partir de nova eleição conquistada.

Com tudo isso, a vida política no país, me parece, ficaria mais saudável, mais saneada, porque também mais dinâmica e com mais oportunidades de participação popular, posto que ficaria mais difícil se formarem os clãs, abrindo-se espaço para novas candidaturas políticas vindas dos mais diversos lugares sociais aptos à concorrência.

Outro aspecto: os políticos, para “representarem” o povo (é como eles sempre dizem), estão recebendo bons salários, mas sempre querem ganhar mais e mais, mesmo que a atuação política seja pífia. Não será hora, também, de se propor a redução de seus salários a níveis mais condizentes com aqueles recebidos pelos trabalhadores mais comuns?