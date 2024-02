Há alguns anos, um amigo jornalista e eu debatemos sobre a inconsistência de se saber exatamente o que seja público e o que seja privado. Na verdade, a inconsistência se observa mesmo quanto ao que é público; o que é privado sempre está muito definido e identificado.

Naquela oportunidade, observávamos como os condutores de veículos automotores costumamos nos “esquecer” de que uma calçada de uma rua existe para o trânsito de pessoas, não para o estacionamento de carros. O que vimos foi simplesmente o travamento de passos em uma calçada, porque rodas e latarias não permitiam o caminhar, porém obrigavam a mudança de trajeto para o asfalto onde, naturalmente, veículos passavam. Perigo em potencial para a vida humana. Claro, ali, naquele exato momento, víamos apenas um recorte do que ainda acontece por toda a cidade.

Na mesma região, um outro desrespeito à cidadania: a construção de uma “churrasqueira”, também em uma calçada, no encontro de uma esquina de uma rua com uma avenida. Ali, um imóvel comercial que durante muitos anos serviu para acolher um salão de beleza foi transformado em barzinho. Não vingou, mas a churrasqueira permanece e tem servido a um e outro empreiteiro que acredita se dará bem no lugar. Não têm durado, fato que, de certa maneira, faz resistir a paz no lugar. Um lugar onde uma calçada tem uma churrasqueira construída de maneira irregular.

Muitos de nós somos assim: entendemos que se a coisa é pública e, portanto, é nossa, ela pode passar a ser nossa plenamente, de acordo com o nosso desejo de exclusividade. E aí são feitos movimentos, tomadas atitudes validando a máxima “Se colar, colou”. A partir de então, “Já era”! O tempo passa e o ilegítimo passa a ser legitimado, o que é errado passa a ser visto como se certo fosse, enquanto um usurpador ganha e a sociedade perde. Existem aqueles que avançam a frente de sua casa – o privado – um pouquinho mais sobre a calçada – o coletivo – entendida como muito larga. “A população que caminha não precisa de tanto espaço para transitar”, dirão espertalhões sob aplausos e sorrisos daqueles desejosos de fazerem o mesmo.

Parece uma bobagem, mas coisas simples assim acabam por inspirar situações mais amplas e mais graves, uma vez que a ideia de se apossar do público para transformá-lo em privado passa a existir em subconscientes que vão se acostumando a ver o que é de todos como se só seu fosse. Talvez essa nova consciência possa explicar a apropriação de calçadas e até mesmo de trechos de asfalto em frente a bares por mesas e cadeiras dispostas a clientes noturnos em vários espaços da capital. Quem vai curtir, é certo, nem se lembra de que em algum outro instante terá seu ir e vir obstaculizado por cadeiras e mesas e clientes que avançam no espaço público, tornando-o privado.

Talvez seja por essa consciência inusitada que muitas praias tenham se tornado impeditivas a quem a elas ia para o deleite do banho de mar junto a familiares e amigos, na companhia, ainda, de bebidas e alimentos de preferência. Em muitas praias cearenses, principalmente na capital, mas não somente nela, barraqueiros alongam mesas e cadeiras para o mais próximo possível do mar, determinando que só podem ficar ali aqueles desejosos de consumirem os produtos por eles. O público que foi a praia torna-se privado aos donos de barracas e restaurantes, muitas vezes com permissão legal para o funcionamento, e eles impõem à sociedade um preço altíssimo para o usufruto do lugar.

Foi-se, o tempo em que se podia dizer que, em um domingo de descanso, se iria à praia, um lazer gratuito.