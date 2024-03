“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Esse excerto é objetivamente o que está dito no Parágrafo único do Art. 1º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988).

Entendamos: o “poder” do povo é “concedido” a um seu “representante” legalmente constituído o qual, a partir de cada voto que receba em uma eleição, deverá atuar em favor da população. Assim, vereadores, deputados (estaduais e federais), senadores, prefeitos, governadores e o presidente da República que recebem nossos votos também recebem de nós, automaticamente, o direito de nos representar, como poder indireto, nas funções que ocuparão após eleitos. O que façam politicamente a partir de então deve ter por princípio o benefício da população.

A cidadania de cada um de nós e nossa própria dignidade como pessoa humana se expressam, também, em cada voto nosso dado a políticos que se transformam em nossos representantes. Os “representantes”, por óbvio, “representam”, “falam”, “fazem” por outro, em nome de outro que lhe transferiu o poder de representação. Nossa “procuração” a eles concedendo-lhes os poderes para nos representarem se expressa pelo nosso voto. É fundamental, então, que saibamos, que tenhamos consciência do que pensa, do que se propõe fazer cada político na função para a qual deseja ser eleito tendo por base nosso voto, mecanismo de que dispomos para torná-lo apto a fazer o que “nós desejamos que seja feito” em nosso favor, em nosso benefício como comunidade, como sociedade.

Cada cidadão desejoso de se tornar representante de uma comunidade, de uma sociedade, obrigatoriamente deve abrigar-se em um partido político, ou seja, em uma agremiação política constituída para tornar possível e real, de acordo com a Lei, uma gama de anseios de caráter coletivo que deverá se realizar a partir do trabalho dos políticos eleitos para beneficiarem a população. Partidos políticos possuem estatutos e diretrizes organizadores de seu funcionamento, tudo pautado em ideologia. Cidadãos desejosos de se tornarem políticos só se abrigam nos partidos se concordarem com seus preceitos.

Com base nisso, é fundamental que cada um de nós, transferidores de nosso poder a representantes a cada dois anos saibamos, tenhamos consciência do que será exigido de cada político eleito pelo partido político em que se encontre filiado, uma vez que as agremiações não costumam permitir ações políticas em discordância ao que elas prescrevem estatutariamente.

Pensando em eleição, é sempre bom nos perguntarmos se aquela pessoa em que votaremos é merecedora de nosso voto. Ela verdadeiramente nos poderá representar? E o partido político em que ela está? Por vivermos em uma República, tudo o que nela exista e se faça deve atender ao princípio de que o que é público ou tenha sentido público deve ser evidenciado na estrutura do Estado Democrático, corroborado na Constituição Federal.

Parece simples tudo isso, não é? Talvez até fosse mesmo, se não existissem aqueles que, declarando abertamente terem recebido legalmente do “povo” o poder de representá-lo, se utilizam da representação para realizar ações em proveito próprio, segundo nos mostram veículos de imprensa, quando divulgam, por exemplo, casos envolvendo obras superfaturadas devido a métodos corruptivos geradores de enriquecimento ilícito por desvio de verbas públicas. Em casos assim, é flagrante o abandono à “representação” de que foram instituídos pelo voto popular. Em casos assim, tais políticos enganam, ludibriam, iludem e desrespeitam seus eleitores.

Políticos que renunciam ao povo após eleitos costumam enriquecer materialmente de forma ilícita, ao mesmo tempo em que desprezam categoricamente quem o elegeu, abrindo mão de desempenhar papel importante no funcionamento adequado da sociedade. Políticos desse naipe costumam dar sua intensa cota de contribuição à fome da população, à ausência de habitação adequada para ela; contribuem, também, para a falta de sistema de saúde eficiente, para a inexistência de educação de qualidade entre vários outros pontos de relevância.

Políticos assim não merecem o poder da representação. Importa muito que mantenhamos nossos olhos bem abertos para não transferirmos nosso poder a quem não tenha condições de recebê-lo de nós.