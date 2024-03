Maria. Estela. Luiza. Ana. Alice. Sulling. Thabata. Alice. Penha. Lourdes. Sílvia. Isa. Aline. Bárbara. Lara. Isa. Áurea. Cláudia. Izabella. Isabela. Isabelle. Isabelle. Daniele. Danielle. Daniela. Elisa. Eliza. Eliete. Eloísa. Heloísa. Elenira. Eliene. Elizete. Elizeth. Elizabete. Elizabeth. Fátima. Flávia. Eveline. Evelise. Graziella. Grazielle. Gracielle. Graça. Bernadette. Bernadete. Paula. Beatriz. Luciana. Núbia. Nair. Neide. Naíde. Creuza. Creusa. Marlisa. Marliete. Marilza. Ilza. Mariza. Marisa. Andrea. Andréa. Andréia. Adriana. Adriane. Adrianne. Arielle. Anielle. Marielle. Dulce. Irene. Sandra. Aldeniza. Letícia. Taís. Thaís. Gláucia. Glauba. Kátia. Elizângela. Elisângela. Leda. Eliana. Elianna. Eliane. Elianne. Leila. Noêmia. Noeme. Rosa. Dalila. Madalena. Auxiliadora. Lia. Socorro. Emília. Regina. Roberta. Suzana. Carmem. Idalba. Helena. Rita. Isabel. Melina. Graça. Bethânia. Betânia. Gal. Simone. Zélia. Camila. Bruna. Carolina. Bianca. Margarida. Sérvia. Sônia. Sonia. Mariângela. Marianna. Mariana. Ludmila. Ludmilla. Tereza. Thereza. Marina. Gleice. Luzianne. Luizianne. Virgínia. Cristina. Moema. Solange. Júlia. Glória. Caroline. Carolinne. Joana. Cacala. Lise. Nicole. Fernanda. Graciene. Wleuda. Sofia. Lília. Lilian. Liliane. Lilianne. Lidiane. Lane. Rafaela. Rafaella. Rafaelle. Vanessa. Vaneça. Wanessa. Ciley. Liz. Margareth. Margarete. Margô. Ivete. Silvana. Leilane. Gorete. Gorethe. Valdimira. Amélia. Noélia. Rosemeire. Rose. Meire. Meyre. Téti. Mona. Jord. Fabíola. Flaviana. Aparecida. Izaíra. Isaíra. Isaura. Raquel. Rachel. Myrla. Mirla. Mirna. Anita. Anitta. Natália. Natalícia. Manuela. Manuella. Emanuele. Emanuelle. Isolda. Vládia. Wladia. Jandira. Janaína. Fabiana. Patrícia. Noélia. Gleisi. Dilma. Delane. Dilene. Dóris. Dorotéia. Dorotheia. Delmira. Marluce. Marilac. Marília. Marinês. Adalgisa. Cândida. Geisa. Geysa. Lúcia. Lucya. Fhátima. Liliana. Iliana. Flor. Flora. Florinda. Stella. Gadu. Eller. Cássia. Gracielle. Mart’ália. Torloni. Todynho. Kira. Kiara. Kyara. Kelly. Ketlin. Rayane. Rayssa. Hanna. Esther. Nísia. Lili. Silvina. Do Carmo. De Lourdes. Cida. Erilene. Dauana. Lorena. Tércia...

Talvez seja repetitivo dizer, mas nunca será demais insistir: nem toda mulher gosta de rosas, mas todas merecem respeito, carinho, atenção, cuidado.

No lar, na pintura, na literatura, na música, no teatro, na dança, na ópera, no blues, no rock, no futebol, no voleibol, no handebol, no surf, na televisão, na política, na estatística, na informática, na assessoria, no secretariado, na presidência, na gerência, nas gestões, no automobilismo, na medicina, na enfermagem, na química, no comércio exterior, na Bolsa... Enfim, em qualquer lugar de desejo, onde elas estiverem, que sejam sempre mantidas em bem-estar, que sejam todas consideradas em suas vicissitudes, em suas idiossincrasias. Que sejam sempre compreendidas em suas dimensões especiais de ser mulher, reconhecidas na capacidade de serem inteiramente elas.

E todas, todas, sem exceção, merecem respeito.