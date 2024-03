A loja de instrumentos e outros materiais musicais ficava próxima à Av. Dom Luiz. Era minha segunda vez lá, naquele instante buscando informações sobre preços de microfones, bongôs e caixas de som, desejo de consumo. Mas... Aquele ali não será Fausto Nilo? Meu Deus, é Fausto Nilo, sim. No entanto, entre a vontade de cumprimentar o ídolo e a atitude necessária para superar certa timidez imperou o chumbo nas pernas e o silêncio.

O admirável ícone da música cearense teve seu atendimento concluído sem que eu percebesse, mas, quando saí da loja com as informações buscadas, a poucos metros à minha frente o ídolo caminhava em passos tranquilos, rumo à Dom Luiz. Envolvido na minha surpresa satisfeita, apenas me dava conta de que andar naquele pedaço da cidade lhe poderia ser algo comum, tamanha a desenvoltura no caminhar sem qualquer aflição. Mas a avenida, naquele horário, já era espaço de correrias de outros tantos passos indo e vindo e, nesse movimento, próximo já à avenida Senador Virgílio Távora, Fausto Nilo sumiu.

Soube, minutos depois, por amigo professor que Fausto Nilo tinha escritório ali na região, talvez moradia também. Para mim, o que estava importando mesmo era ter estado próximo do respeitadíssimo letrista quixeramobinense, apesar de não lhe ter dirigido nenhuma palavra. O que me importava naquele instante era ter reconhecido – e tão pertinho ali de mim, né? – naquele final de tarde esse artista de Quixeramobim fundamental à música brasileira desde a década de 1970.

No Cantinho do Frango, em 2019, em noite de lançamento de DVD destacando a obra de Evaldo Gouveia, iniciando a nova temporada do projeto “Os Cearenses” (produzido pela Fundação Demócrito Rocha sob apoio do Governo do Ceará e da Assembleia Legislativa), Fausto Nilo estava novamente ali, a pouquíssimos metros de mais esse fã confesso de suas músicas. Ora, o lugar era muito propício para uma busca de contato, mas qual! Esse aqui apenas se limitou a assistir a homenagem feita a ele e às conversas que ele tinha, em mesa próxima, com vários e vários outros artistas e apreciadores de sua obra.

Enquanto não consigo (conseguirei?) “dois dedinhos” de prosa com o aniversariante do próximo 5 de abril, me deleito com suas letras em músicas tantas com grandes parceiros melodistas aqui mesmo, em minha casa, ouvindo, no espaço “Recanto da Alegria”, os discos gravados por ele mesmo, saboreando cervejas e vinhos, sempre em boníssimas companhias, ou mesmo as canções gravadas pelos parceiros cantantes e outros intérpretes de sua obra.

Também gosto de ver Marina Cavalcante cantando, especialmente, “Casa tudo azul” (Dominguinhos/ Fausto Nilo) e “Lua do Leblon” (Lisieux Costa/ Fausto Nilo), acompanhada por Raul Porfírio ao violão, no show "Além do azul – Canções de Fausto Nilo", gravado em 10 de abril de 2020 e disponível no canal da cantora no YouTube. Uma lindeza!!! Todas as músicas interpretadas com alma e sutileza, evidenciando a influência de Fausto Nilo em gerações distantes da dele. Para mim, “Casa tudo azul” e “Lua do Leblon” são belíssimos poemas com a virtude de serem também letras de músicas. Também há poema em “Três meninas do Brasil” (Moraes Moreira / Fausto Nilo) e em “Chorando e cantando” (Geraldo Azevedo / Fausto Nilo). Marina também cantou Fausto Nilo em show dirigido por Tarcísio Sardinha (músico amigo e bastante presente no cotidiano musical do quixeramobinense), show este que chegou aos palcos da terra natal de Fausto.

Destaco o prazer que foi transitar por quatro anos em orientação de pesquisa de pós-graduação do jornalista Marcos Sampaio – um frequentador queridíssimo do “Recanto da Alegria” – que, com sua investida, ampliou os espaços de presença de Fausto Nilo, agora visto em ambiente acadêmico a partir do estudo intitulado "Discursos em Canções: Uma análise semiótica das relações entre o Homem, a Cidade e a Sociedade em Letras de Música de Fausto Nilo".

No fim das contas, esse arquiteto e excepcional artista da qualificada música brasileira e prestigiado por outros grandes artistas tais quais Nara Leão, Raimundo Fagner, Ednardo, Belchior, Amelinha, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Moraes Moreira, Simone, por exemplo, comemora seus 80 anos de idade abrigado no carinho, respeito e felicidade de incontáveis apreciadores de sua obra – seu testemunho de sua profunda interpretação da vida e do homem. Sua existência em nosso dia a dia insofismável.

Um forte abraço, Fausto Nilo. Feliz aniversário.