Assistindo à recente entrevista a jornalistas da Globo News, ouvi a ministra Cármen Lúcia dizer o seguinte: "Falem alto, que os ouvidos têm paredes".

Futura presidente do TSE nas eleições municipais, a ministra disse a frase em meio a resposta a uma pergunta feita e a declarou fazendo alusão ao tempo de criança, quando escutava de sua mãe uma outra, aliás, bastante popular: "Fale baixo, que as paredes têm ouvidos".

Também ouvi de minha mãe essa mesma frase e ela simplesmente alertava para o fato de que os vizinhos não deveriam ouvir o que se falava em nossa casa. A perspectiva de minha mãe era a de alerta para se ter sempre cuidado com o dito no ambiente caseiro, no sentido de que não deveria ser ouvido pela vizinhança, pois esta nada teria a ver com nossas questões.

A frase antiga – quase um adágio popular – propunha o ensinamento de que as pessoas devem ter cuidado com o que dizem, uma vez que, com paredes ou não, o falado por alguém pode ser ouvido por outro alguém que não deveria ouvir o dito. É fato: nem tudo o que se diz é de interesse público, principalmente o discorrido em casa, nas comunicações entre os familiares sobre temas particulares. No entanto, se “a parede vizinha” escuta o conversado, pode guardar consigo, como em cumplicidade de segredo; mas pode, também, propagá-lo, inclusive de maneira desvirtuada, possibilitando a geração de problemas a quem falou.

A ministra Cármen Lúcia, ao apresentar a frase nova, possivelmente adaptada por ela mesma àquela bastante ouvida na infância, destacou porque e quando a utiliza, ou seja, quando conversa com seus netos, os instruindo: “Falem alto, que os ouvidos têm paredes”. O contexto possibilitador do novo pensamento, esclareceu, deve-se ao fato de haver entre os amigos dos netos, segundo eles mesmos confessam a ela – aqueles com dificuldades de aceitar – por motivos não esclarecidos – algumas verdades, alguns fatos justos, pois têm entendimentos diferentes dos apresentados por eles.

A partir da fala da ministra, ficou a sugestão de que amigos dos netos discordam deles por “não saberem das coisas como elas realmente são”, tendo dificuldades de lidar com a informação contrária, correta, verdadeira, possivelmente por terem já formadas opiniões contrárias, mesmo que incorretas, não verdadeiras, fato que os estaria impedindo de entender a versão mais adequada sobre alguns temas.

Na entrevista, a futura presidente do TSE alertou para o fato de que, nas Cortes, ministros e juízes devem julgar de acordo com as leis, pautando-se nas proposições existentes na Constituição Federal, e afirmou não fazer julgamento sem o balizamento da Carta Magna. Destacou, ainda, haver na sociedade grande número de pessoas sem conseguir entender bem o que faz o STF e, principalmente, o que tem feito nos julgamentos relacionados aos que participaram dos fatos deprimentes ocorridos em Brasília no dia oito de janeiro de 2023.

Em sua fala lúcida, sincera e consistente, Cármen Lúcia tratou do quanto o país tem perdido em sua civilidade, uma vez que uma parte considerável da população embarcou celeremente na era das informações falsas, a maior parte delas veiculadas em redes sociais existentes em plataformas digitais. De fato, o prejuízo é enorme, pois hoje já não se sabe mais com exatidão se a informação recebida é, de fato, consistente e verdadeira, até mesmo em veículos de comunicação tradicionais.

Na situação experienciada pela sociedade nos dias atuais, é urgente entendermos que conhecimentos consistentes, aprofundados não são encontrados em redes sociais onde informações dos mais variados matizes são feitas circular de maneira muito dinâmica, em velocidade espetacular, em muitas situações “vestidas” de verdade, sendo falsas.

Conhecimento consistente exige profundidade, destreza para análises válidas, considerando mecanismos encaminhadores à verdade. Informações que nos cheguem devem ser checadas, sob pena de ficarmos validando como verdade aquilo que falso é. É urgente deixarmos de aceitar o que nos dizem os mentirosos. Importa, então, falar alto, para que os ouvidos não deixem de ouvir o que as paredes queiram vedar.