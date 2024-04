No Brasil tem sido assim: pequenos grupos economicamente poderosos denominados "elite" praticam seu poder escorchando quem lhe é considerado inferior. Em plano geral, pouco lhes importa que haja fome, miséria, desemprego, falta de habilitação para boa parte do povo, ausência de saúde com qualidade para os gerais, ineficiente educação formadora de jovens para a cidadania, entre outros aspectos salutares para a existência humana. Que se danem os inferiores! De vez em quando, como em uma espécie de concessão para necessário suspiro social – possivelmente para continuarem no lugar onde se puseram sem serem admoestados –, algum período histórico pode servir para a população se alegrar, passando a ter relativo direito sobre direitos que deveria ter naturalmente. Depois desse tempo... de volta ao começo! Quem tem terras, quer mais terras. Quem tem empresas, quer mais empresas. Quem ganha eleição, quer se perpetuar político, porque a política implica poder. E a população, mesmo que esperneie, não tem a quem recorrer, notadamente não consegue recorrer àqueles que se esmeram em ludibriá-la, seduzindo-a com a cantilena de que com o voto posto em urna se tornarão representantes daqueles mais necessitados. O povo, sempre, massa de manobra. No fim, a histórica repetição: às elites tudo; ao povo, migalhas – quando as há.