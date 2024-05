Para que não esqueçamos: ditadura, nunca mais

Talvez seja compreensível, embora quase não justificável, que adolescentes de hoje não se liguem quanto ao fato de que houve ditadura no Brasil de 1964 até 1985. Talvez se possa entender essa ausência de conhecimento, caso não tenham estudado História do Brasil. Acho difícil, porém, que esse capítulo se tenha ausentado dos livros didáticos publicados em nosso país a partir do governo civil de José Sarney.

Ainda é possível se ver a presença da ditadura em nossas vidas quando pessoas a defendem e a pedem de volta, por meio da volta dos militares ao poder, em lugar de um governo civil. Nos últimos 11 anos, principalmente, essa ideia do poder militar determinando os rumos da sociedade brasileira retornaram com fôlego. E, para se pasmar, civis conclamaram a volta dos anos de exceção. Políticos também. No século XXI, como pensar que seria um governo de militares?

Na boca de políticos defensores dessa ideia nefasta está também o sabor da morte. A pulsão da morte. Os que apoiam tais políticos porque concordam com eles têm as mesmas sensações. Desejam os mesmos desejos. E nesse caso possivelmente se colocam na posição de pertencentes (às vezes, como ilusão) a uma elite cuja maior aspiração é subjugar as pessoas que possam ser colocadas sob suas botas.

Difícil compreender que pessoas nascidas entre 1960 e 1980 compartilhem a ideia de que a ditadura é algo bom. Ditadura é sinônimo de tortura. Ditadura é sinônimo de prisões ilegais. Ditadura é sinônimo de desaparecimento de pessoas. Ditadura é sinônimo de violências físicas, morais e psicológicas de muita gente sob a risada e o escárnio de seus detratores. Ditadura é sinônimo de morte.

Difícil compreender que civis contando hoje mais de 50 anos consigam abrir a boca para instruir filhos, netos, sobrinhos sobre a inexistência da ditadura, sobre a não existência de um golpe de estado perpetrado em 1964. Essa interrupção do processo democrático naquela época trouxe marcas profundas na vida de milhões de pessoas, muitas dessas marcas tingidas de vermelho.

Esse desejo da ditadura, de um governo autocrático, esteve nos rondando novamente desde 2019 e quase se insere em nossas vidas em 2022. O ímpeto para nova ruptura do estado democrático incluía o desprezo ao que diz a Constituição Federal, em alguns pontos, subvertendo-se o sentido de parte dela. Ulisses Guimarães chamou de traidores da pátria aqueles que “rasgam” a constituição. Não são patriotas os que a rasgam e os que ajudam a rasgá-la.

Hoje, mais que no passado, é importante que a escola (como instituição formadora de pessoas para a cidadania e para a vivência humana em um mundo plural) trate do tema com seus alunos de maneira verdadeira, pautando-se em estudos históricos sérios. É importante que os estudantes jovens saibam o que aconteceu no país entre 1964 e 1985, tendo por base de informação estudos em fatos, em registros documentais verdadeiros. Eles precisam saber do que houve naquela época para que ela não retorne, para que ela não retome fôlego e queira usurpar os próprios caminhos deles.



Alguns livros que tratam do tema abordado aqui nesse texto:

"1964: O golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura militar no Brasil", de Angela de Castro Gomes e Jorge Ferreira

"Brasil: nunca mais", de Dom Paulo Evaristo Arns

"Eu Também Fui Torturado: feridas abertas da Ditadura Militar Brasileira", de Eliton Felipe de Souza

"1964: história do regime militar brasileiro", de Marcos Napolitano

"A herança do golpe" e "A guerra contra o Brasil: como os EUA se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro", ambos de Jessé de Souza

"Castello: a marcha para a ditadura", de Lira Neto