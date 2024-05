Foi algumas vezes dito a mim e a meu irmão, quando nos desentendíamos na puerilidade, o pensamento "Só brigam dois quando os dois querem". Era comum, em sequência, orientação para o aperto de mãos em favor do resgate daquela amizade necessária entre manos. "E não briguem mais" – um reforço.

Crianças precisam de orientações desse tipo dentre várias outras, porque não sabem bem distinguir o significado das ações que realizam – todas elas têm consequências. A educação caseira é fundamental na formação moral, ética e social dos futuros adultos, pessoas que deverão viver em sociedade compreendendo que o mundo não lhes pertence individualmente como um todo que não pode ser compartilhado com as outras pessoas.

Na minha casa não era comum, mas na vizinhança havia pais defensores da ideia de que "Se apanhar na rua, apanha em casa de novo". Não era incomum ver aquelas crianças, orientadas para o conflito, envolvidas em confusões – pueris também, mas confusões por elas provocadas e elas, pelas ações, eram chamadas "arruaceiras".

É, sei bem que você a me ler agora deve ter se lembrado de seu tempo de infância, porque coisas como as ditas acima são comuns – entre crianças, pois não sabem decidir, não conseguem compreender bem o que as motiva para o que fazem nem o que seus atos podem acarretar. Vejo que, a partir de casa, mas com preparação também na escola, crianças e jovens precisam desenvolver em si o sentimento de paz. Do contrário, levarão para sua vida adulta prepotência, arrogância motivadoras de desrespeito aos outros e alimentadoras da ideia de que tudo podem de acordo com suas vontades – os outros que se danem.

Mas e os adultos? Para eles não se adequa mais o pensamento "Só brigam dois, quando os dois querem", quando um conflito se inicia, nem a solicitação de um aperto de mão conciliador, não é mesmo? O discernimento é algo pressuposto à idade adulta e essa percepção é base para que discordâncias não cheguem a acometimentos violentos como insultos, agressões físicas, brigas, guerras. Mas como o atilamento, a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza não impera em momentos assim!

Após iniciar-se uma guerra, os envolvidos declaram que ela somente terá fim, quando saírem vencedores. Bem antes que um ou outro seja declarado bem-sucedido nela (sob que aspectos mesmo há vitorioso em uma guerra?), muitos fatos ruins acontecem. Se ela é declarada entre grupos políticos antagônicos, injuriar o adversário, destruir sua reputação, ultrajar sua família parece ser lei básica, no sentido de expô-lo, a ponto de torná-lo execrável diante da opinião pública, mesmo que sejam inseridas na sociedade informações falsas, mentirosas a respeito do opositor. Vale tudo para destruir o contrário.

Se a guerra envolve nações, destruir tudo da outra é o mote. Os chefes dos países em conflito, guardados e protegidos em seus “bunkers”, determinam a seus generais que comandem suas tropas a fim de dizimar o inimigo, ou seja, tudo o que fizer referência a ele. Notadamente, isso está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, duas confusões de extrema gravidade e com maior cobertura da imprensa mundial no momento.

As iniciativas várias para que esses conflitos cessem, para que os chefes nacionais “apertem as mãos” e deixem de destruir a vida das pessoas, das populações, todas elas estão sendo desconsideradas, esnobadas, desprezadas e, por decorrência, habitações, escolas, hospitais, ruas, praças, avenidas e, principalmente, a vida de milhares de pessoas estão sucumbindo.

Até quando?