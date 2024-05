As encomendas

Ouvi, em março, Marcelo Freixo, em entrevista ao Canal UOL, dizer que Ronny Lessa declarou, em depoimento a respeito da morte de Marielle Franco, que na semana em que ele a assassinou “tinha duas encomendas", Marielle e uma representante de escola de samba. Foi estranho, para mim, ouvir a frase dita pelo executor de Marielle e Anderson.

Por muitos anos estudando linguagens e discursos, sei bem que as falas realizadas pelos usuários de uma dada língua dependem de muitos fatores, inclusos neles, a partir da cultura em geral, a educação, a formação religiosa, o ambiente familiar, o universo social. Sendo assim, o pronunciamento de uma certa frase estará condicionado a tais fatores, sendo possível que em alguns momentos uns impactem mais, outros menos.

Particularmente, eu só diria isso se estivesse me referindo a letras de canções solicitadas por parceiros para melodias deles, ou a textos pedidos pelo editor da coluna que assino aqui no Jornal O Povo, ou a exemplares de livros meus a serem enviados para leitores interessados. Poderia, ainda, estar me referindo a compras que tivesse feito pela Internet e que chegariam a mim em uma data específica. Ou seja, o que foi dito por Lessa, da maneira como foi dito – de forma tranquila, sem qualquer afetação –, o foi porque seria algo comum em sua existência.

No cotidiano, encomendas são muito comuns, não é mesmo? Encomenda-se bolo. Encomendam-se salgadinhos. Encomenda-se queijo. Encomenda-se vinho. Encomenda-se livro. Encomenda-se roupa. Encomenda-se ração animal. Encomenda-se alimento. Encomenda-se medicamento. Encomenda-se equipamento eletrônico. Enfim, cada um de nós pode encomendar o que o desejo ou a necessidade lhe pede, então, há muito mais exemplos que os elencados acima.

Mas, encomendar a vida de alguém para levá-lo à morte será, também, algo comum no cotidiano? Pela fala de Ronny Lessa em seu depoimento e, ainda, baseando-se em fatos noticiados na imprensa – o assassinato de três advogados em quiosque no Rio de Janeiro; o assassinato de indígenas representantes de etnias; chacinas que ocorrem em variados locais do país –, tudo indica que sim, que em alguns lugares encomendar a morte de alguém é algo banal, corriqueiro.

No passado, dizia-se que o Nordeste era terra de pistoleiros, de bandidos que matavam qualquer pessoa a depender do valor pago para “o serviço”. Também no passado se falou a mesma coisa sobre a região Norte, onde as terras eram “sem lei”. Também ali se mataria por dinheiro, pois, supostamente, haveria pistoleiros dispostos a realizar qualquer morte, precisando, para isso, somente ser bem pago.

Em tempos mais recentes, aqui no Brasil, começou a ficar claro que mortes encomendadas também poderiam ocorrer em quaisquer regiões, mas, claro, havendo sempre um contrato acertado por partes interessadas no “serviço”. Marielle e Anderson foram vítimas de um acordo entre mandantes e mandatários encarregados de promover as mortes.

Marielle Franco era o alvo, seu motorista Anderson foi um “efeito colateral” da ação ocorrida no Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, ainda cartão postal para o turismo no e ao Brasil, uma cidade dita bela quase que em unanimidade por todos que a visitam. Uma cidade que, entre seus múltiplos encantos, possui, de maneira escancarada, a coexistência do estado com milícias e com o crime organizado para o tráfico de drogas e outros delitos.

É difícil a vida da população no meio do fogo cruzado que se vê todo dia em várias regiões da Cidade Maravilhosa. No meio dele, muita gente tem morrido, até sendo atingida por balas perdidas. Marielle não foi vítima de bala perdida nem seu motorista e amigo Anderson. Ambos foram mortos por balas contratadas em acerto feito em ambiente onde pessoas têm em seus discursos a ideia da eliminação, a qualquer custo, dos opositores-inimigos, vítimas de uma barbárie em que é comum se ter mais de “uma encomenda de morte” para realizar.

Foi no Rio de Janeiro. Onde mais acontecem coisas assim?