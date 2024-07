É mesmo insistência minha, só porque a cada dia mais tonifico em mim a certeza de que educação de qualidade, crítica e formadora para a cidadania é imprescindível nas sociedades, sob pena de que as populações se tornem, definitiva e inapelavelmente, massas de manobras de políticos e de governos elitistas e mal-intencionados, autoritários, violentos.

Em textos anteriores, já fixei um ponto que considero muito relevante para a vida social: políticos não estão tornando seus mandatos favoráveis às melhorias de vida necessárias às populações, principalmente as mais carentes. Basta observarmos os projetos apresentados nas casas legislativas e as destinações feitas de dinheiro que deveriam servir para sanar necessidades do povo. Os “portais da transparência” nos permitem radiografar um pouco do falado aqui.

Não há como tirar da cabeça ser a educação meio de ascensão a várias culturas que vão muito além daquelas existentes na vivência simples do cotidiano a exigir imediatos e necessários esforços para a sobrevivência. A alfabetização, os letramentos mediados pelo desenvolvimento da leitura tornam-se mecanismos imprescindíveis para que esse acesso se dê. Literatura, cinema, teatro, dança, música, artes plásticas, gastronomia, arquitetura, por exemplo, são aspectos da cultura que reputo do interesse de todos os cidadãos. Todos nós devemos alcançar compreensão adequada do que faz uma sociedade existir.

Não ter acesso a esses ambientes culturais limita sobremaneira a compreensão sobre o que somos e o que poderemos ser socialmente. A situação piora bastante, quando corporações internacionais, ou, individualmente, seus donos, resolvem influenciar na vida de um país, quando este, em defesa de sua soberania e do equilíbrio interno da nação, age para defender-se da ação nociva dessas corporações e dos seus titulares fazedores de tudo para não perderem seus lucros nababescos, mesmo que para isso distribuam informações falsas para serem acolhidas como verdadeiras.

É o que temos visto de maneira inequívoca na contemporaneidade digital. A existência de, no mínimo, tentativa de influência de grupos muito poderosos financeiramente em governos constituídos. Na busca de alcançar lucros e mais lucros investem até em discursos de abuso contra governos e governantes. O poder econômico pautando o poder da comunicação, o poder da comunicação pontuando a manutenção do poder econômico para poucos e pobreza para muitos de mãos dadas com políticos – algo visto muito claramente em nosso país.

A humanidade parece nada ter aprendido com a História. Principalmente a Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas na existência humana que não deveriam ser esquecidas, postas de lado como algo a ficar apenas como memória de um passado tortuoso. As ideias supremacistas vigorosamente expostas, defendidas e buscadas naquele período não deveriam estar mais presentes na humanidade. Mas estão.

Em, nosso país, a insana busca por poder político-econômico tem levado políticos, religiosos, “influenciadores” ao desrespeito a legislações, à Constituição Federal, “forçando a barra” para que esta seja interpretada de acordo com suas vontades, seus desejos, por mais espúrios que sejam, levando, assim, boa parte da população para enganos, a ponto de aceitar como certo o que está errado.

Veículos de comunicação os mais diversos também têm colaborado para que a enganação ao povo ocorra, difundindo informações falsas de maneira a dar a entender que são verdadeiras. Na confusão, boa parte do povo fica realmente sem entender nada – um propósito – e se deixa levar por “canto de sereia”: ilude-se, acompanha e morre sem nada entender, apoiando o que lhe é contrário e destrutivo.