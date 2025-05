Nossa liga

Não faz muitos dias, vi, em um canal no YouTube, um jornalista escrachando colegas e redes de televisão e outros canais digitais esportivos que enaltecem o campeonato inglês, enquanto enchem de críticas o futebol brasileiro. Sua fala irritada foi concluída com sua retirada do programa. Como só vi esse trecho, não sei se retornou depois, mais calmo. Encenação? Não me pareceu.

Gostando de ver jogos de futebol pelos canais que os transmitem (não frequento estádios desde que começaram as confusões criminosas entre torcidas), me determinei observar com mais cuidado campeonatos nacionais fora do Brasil, além do "Brasileirão" recém iniciado. Mais atento para um posicionamento crítico, não me parece que estava plena de verdade a fala do jornalista.

Nas minhas observações pós-comentários do televisivo de internet, foquei na organização tática das equipes, também no desempenho físico dos jogadores, além da qualidade técnica que supostamente possuem os atletas estrangeiros em nível acima dos atletas brasileiros. Bem, há jogos muito ruins dentro do Brasil e mundo afora. Porém, os campeonatos inglês, italiano, francês, espanhol e alemão se revelaram, de fato, como espaços de maior qualidade esportiva. Na vizinha Argentina, no mínimo os brios dos “hermanos” são mais aguçados que os dos nossos atletas.

Visualizei nos jogos das equipes estrangeiras – muitas com contratados brasileiros no plantel – aplicação tática de fazer inveja. São determinados os jogadores e, em boa medida, todos muito tranquilos e sabedores do papel a cumprir durante os jogos. Não se acanham em chutar de longe, não se envergonham nem se impacientam com uma ou outra jogada mal-sucedida. No instante seguinte, estão prontos para a tentativa de realizar a contento alguma jogada previamente ensaiada – até conseguirem.

Em quase todos os jogos não percebi nenhum “afobamento” de qualquer jogador nem desânimo. Atacam com vontade de ganhar, defendem com a voluntariedade de quem não quer sofrer gol. E sofrem. Mas quando isso acontece, não se abatem, parece que nenhum revés aconteceu, seguem adiante buscando os seus gols. É incomum nesses campeonatos as partidas terminaram em zero a zero. São comuns jogos de muitos gols, mesmo não havendo vencedores. Lá fora, empatar um jogo só se configura como boa estratégia se uma equipe estiver perdendo; lá fora, parece que ganhar, ganhar e ganhar é a melhor medida esportiva.

A concentração tática deles somente se efetiva a partir da disposição física de cada atleta. Correm muito ao ataque, se esforçam muito na defesa e se revelam bem-preparados física e mentalmente para as contendas. O esforço físico de cada um é equilibrado com a técnica apurada não de todos, mas daqueles a desempenhar as principais funções. Na soma de tudo, eles se revelam verdadeiramente como uma equipe consciente dos objetivos a serem alcançados. E buscam com fervor, com desenvoltura e determinação. Podem não ganhar, pois perder também é inerente ao esporte. Mas não se entregam nunca e reconhecem que no futuro podem ser os vencedores das partidas com razoável superioridade sobre os adversários, cumprindo bem as orientações dadas pelos treinadores.

É o mesmo que vemos por aqui pelos campeonatos brasileiros? Vejo semelhança de postura em times cujos treinadores têm se mantido decentemente em seu comando. Apoiados pelos gestores, tais técnicos têm se sentido tranquilos em sua posição para reequilibrar seus jogadores quando em fase ruim, no sentido de creditá-los a futuros bons jogos. Exemplifico aqui Palmeiras e Fortaleza. Nesses dois clubes, percebo bem ao que se propõem os administradores: ganhar, mesmo admitindo a possibilidade natural a perder.

Quanto aos outros... Bem, acho que o jornalista irritado teve seus bons propósitos, mas o futebol praticado por aqui está deixando muito a desejar.