Vulnerabilidade

Foto: Mandel NGAN / AFP O presidente dos EUA, Donald Trump, reage na reunião do "Conselho da Paz" durante o Fórum Econômico Mundial (FEM) em Davos, em 22 de janeiro de 2026. O presidente dos EUA, Donald Trump, apresentará seu novo "Conselho da Paz" em Davos, em 22 de janeiro de 2026, reforçando sua imagem de pacificador um dia após recuar em suas ameaças contra a Groenlândia. Originalmente criado para supervisionar a reconstrução de Gaza após a guerra entre o Hamas e Israel, o estatuto do conselho não limita seu papel à Faixa de Gaza e gerou preocupações de que Trump queira que ele rivalize com as Nações Unidas. (Foto de Mandel NGAN / AFP)

Talvez seja difícil afirmar que aquele senhor sentado na cadeira da presidência da República dos Estados Unidos da América (do Norte) não esteja com suas funções mentais trabalhando normalmente. Sim, talvez seja difícil afirmar peremptoriamente tal situação, mas o comportamento dele sugere perturbações.

Donald Trump já deu muitos sinais de que pensa e age de forma diferente, quando comparada aos arrazoados operacionais de pessoas consideradas em “juízo perfeito”. Tá! Sei que avaliação e julgamento sobre quem se considera são pode pôr em xeque a própria análise feita a respeito do avaliado e julgado.

Contudo, tenho, para mim, que aquele senhor se distancia do perfil desejado e imaginado para alguém na posição por ele ocupada: presidir um país implica cuidar de seu povo, não gerar conflitos nem guerras nem impor à população o desprezo às suas necessidades básicas, jogando-a em instabilidade econômica, social e política.

Trump tem apresentado comportamento sugestivo de estar com “perda do juízo de realidade”, ou, talvez, mais concretamente, acreditando em realidades criadas em sua cabecinha autocrática, imperiosa e belicosa.

Em atos e declarações, expõe sua propensão à arrogância e mesmo a usa, com desfaçatez característica, para diminuir, intimidar, ridicularizar pessoas, governos e Estados, objetivando ver seus desejos atendidos.

Em vários momentos age e faz caras e bocas semelhantes àquelas crianças mimadas, quando as vontades são contrariadas. Mas ele não é mais uma criança! Ou será que é? Se é, minha análise quanto a ele pode estar certa.

Alguns fatos (apenas alguns, porém são tantos!). Após sequestrar Nicolas Maduro e sua esposa de dentro de casa, na Venezuela, afirmou que esse país precisa ser reconstruído de maneira a ficar ajustado, “alinhado” aos Estados Unidos, inclusive, devolvendo o petróleo que “foi roubado dos americanos”.

Com seu autoritarismo, determinou à Venezuela só poder ser governada a partir de então por alguém de confiança dos Estados Unidos. Arrogância desmedida, prepotência inaudita. Opino: não tem ele as características consideradas sãs a um governante.

Dias depois de anunciar a criação de um Conselho da Paz para Gaza, presidido por ele (Conselho para o qual convidou mandatários de vários países, com prerrogativas de atuarem para a consolidação de seu plano de “reconstrução de Gaza”), sugeriu, logo em seguida, a criação de um Conselho de Paz para atuar no mundo todo (esvaziando, em tese, a relevância de organismos como ONU e OTAM) e declarou, via carta enviada para o primeiro-ministro da Noruega, que “‘o mundo não estará seguro a menos que tenhamos um Controle Total e Completo sobre a Groenlândia’”. São atitudes “normais”?

Para Trump, a paz no mundo implica-o aos pés do imperialismo americano representado por ele. Pensa e diz, sem qualquer cerimônia e sem organizar muito sentido ao que fala, quando deseja algo se move para alcançar o que deseja, sem se importar de maneira alguma com quem pode ser prejudicado, caso suas vontades não sejam alcançadas.

Existirá mesmo nele um adulto que amadureceu o intelecto e sua condição psíquica de maneira organizada para se assumir responsabilidades pertinentes à condição de uma pessoa ajuizada?

Na missiva ao primeiro-ministro norueguês, o Donald Trump disse: “‘Tendo em conta que o seu país decidiu não me dar o Prêmio Nobel da Paz por ter detido oito guerras ou mais [sic], já não me sinto obrigado a pensar apenas na paz’”.

Ora, esse discurso se trata de uma ameaça, com suporte de tom de vingança, porque não foi prestigiado com o recebimento do Prêmio Nobel da Paz que chegou a declarar ser merecedor da honraria. Como assim? Quem estimula, incentiva, financia guerras deve receber prêmio como promotor de paz? Insano!

Carecendo de apoio internacional para sua empreitada quanto a criar um órgão para chamar de seu ao mesmo tempo em que busca inviabilizar a continuidade de existência da ONU, o americano descendente de imigrantes ameaçou taxar vinhos e champanhes franceses em 200%, caso houvesse recusa de Emmanuel Macron, presidente da França, em aceitar o “convite” para integrar o Conselho da Paz.

Para ele, quem não se sujeita deve sofrer infortúnios até ficar sob suas botas opressoras. Um ato alucinado. Mais um.

No recente 22 de janeiro, oficializou a criação do “seu” Conselho de Paz e, em discurso, declarou: “Assim que esse conselho estiver completamente formado, nós poderemos fazer o que quisermos".

Ora, esse “nós” declarado por ele se refere inequivocamente a “ele”, o “todo poderoso” Donald Trump, o homem criador das possibilidades de “mandar” no mundo, de fazer nele e com ele o que bem entender.

A prova disso? Pelo Estatuto criado para o Conselho, seu criador, Donald Trump, será seu “presidente vitalício”.

Comenta-se pela imprensa não haver clareza alguma do que seja e do que venha a ser efetivamente esse “Conselho de Paz”. O estatuto apresentado, falou-se, não diz muita coisa sobre o Conselho nem como ele vai funcionar nem que objetivos tem, ou seja, tudo está muito vago como proposta válida e valiosa para o funcionamento justo do mundo.

Passo a entender que seja um “perigoso brinquedo de guerra”, não de paz, criado por alguém muito mal-intencionado, um ser ameaçador e profundamente destrutivo do que não lhe causa interesse.

Não vi (desatenção minha?) em nenhum lugar até o momento em que concluo esse texto nenhuma linha a respeito de alguma promessa do “projeto de imperador” aos governos signatários dessa proposta preocupante.

Não acredito que Argentina, Armênia, Azerbaidjão, Bulgária, Hungria, Indonésia, Casaquistão, Jordânia, Paquistão, Kosovo, Paraguai, Catar, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão, Mongólia, Marrocos e Bahrein (algum dos governos desses países é absolutista?) tenham assinado suas participações sem receberem nada em troca.

No entanto, terão de colocar pelo menos 1 bilhão de dólares, cada um, à disposição do “presidente vitalício” do conselho.

O conselho executivo terá sete membros fixos e será liderado por Trump (vitaliciamente). Nomes confirmados no conselho: Marco Rubio (secretário de Estado dos EUA), Steve Witkoff (o enviado especial americano), Jared Kushner (investidor imobiliário americano idealizador da “Riviera” na “Nova Gaza”), genro do presidente, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, além de executivos do setor financeiro e representantes ligados ao Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

Trump deseja submeter o mundo às suas ideias opressoras.

