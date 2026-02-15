Em variações do samba

Sem imitação, mas à semelhança de Luciano Franco, que comemorou seus 75 anos de idade em 22 de janeiro lançando o álbum de músicas instrumentais “Esplendor”, Marcos Sylva festejou, em 12 desse fevereiro, seus 67 anos com o lançamento de seu mais novo álbum musical dedicado ao samba: “Fuá no Menelau”.

Nascido no Rio de Janeiro, Marcos Sylva iniciou sua carreira de músico profissional lá mesmo na Cidade Maravilhosa, tocando em bailes no conjunto “Máquina de Som” as músicas que faziam sucesso no final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, basicamente os “hits” nacionais e internacionais que tocavam nas rádios ou se tornavam bastante conhecidas por comporem trilhas sonoras de novelas.

Casando-se com Cristina Batista, também guanabaranense, esse “carioca da gema” pôs a música um pouco de lado para desenvolver atividades profissionais como bancário, chegando a morar em várias cidades do país, até fixar morada aqui na Terra do Sol. Em Fortaleza, Marcos retomou sua proximidade com a música, principalmente após afastar-se dos bancos.

Afeito às apresentações musicais, Marcos participou de saraus, aniversários, tributos musicais, festas carnavalescas e juninas em residências de amigos e conhecidos, além de ter participado e ter sido premiado em festivais com canções autorais.

Morando em Fortaleza já pela casa dos trinta anos, acostumou-se a apreciar a música feita aqui no Ceará, sendo de seu agrado, por exemplo, as canções compostas e gravadas por Fausto Nilo, Raimundo Fagner, Ednardo, Belchior, Pingo de Fortaleza, Luciano Franco, tendo mesmo se tornado parceiro de letristas alencarinos como Euclides Themotheo, esse Chico, a escritora e poetisa cearense Regina Leal e do pernambucano e mestre do frevo Carlos de Melo Brasil.

Themotheo é o parceiro com maior presença nesse novo álbum de Marcos Sylva, contemplado que foi com os sambas “Pra cantar samba”, “Fuá no Menelau” (homônimo ao título do álbum), “Meu legado” e “Prelúdio”. Com esse Chico, documentou os sambas “Minha vontade é ficar” e “Esse meu coração”. “Assim o samba perde a razão”, “Melina”, “Gaiola não é ninho” e “Tributo a Noel” são sambas de sua própria autoria, melodia e letra.

Em “Fuá no Menelau”, o músico, compositor, intérprete e arranjador Marcos Sylva destacou variações do samba, registrando em seu novo álbum os estilos samba-canção, samba-bossa, samba de raiz, samba soul e jongo de viola, além de ser seu produtor e editor, em parceria com o também músico, compositor, intérprete e produtor Carlinhos Crisóstomo. A mixagem e masterização do álbum ficou a cargo do músico, compositor, produtor e Ítalo Bruno, do Árvore Music Studio.

Estão juntos a Marcos Sylva (voz, teclados, coro e arranjos) nos registros fonográficos, Carlinhos Crisóstomo (voz, violões, viola caipira, cavaquinho e contrabaixo), Grupo Novo Samba (pandeiro, repique, ganzá, surdo, tantan e bateria), Laís, Silvina e Vinni (coros). A arte da capa e contracapa (o álbum terá produto físico) ficou a cargo de Cris Mayo e Euclides Themótheo, enquanto o projeto gráfico foi desenvolvido por Luara Almeida. Copyright por Milkway Produções – 2026.

Enquanto não se realiza o material físico (CD) de “Fuá no Menelau”, o álbum pode ser ouvido e curtido nas plataformas digitais musicais, bem como os disponíveis trabalhos anteriores do artista: “Sambas e canções”, “Sempre bamba”, “Ilustrações poéticas” e “Carta Virada”.

Que tal aproveitar o Carnaval para realizar sua audição dessa discografia?

