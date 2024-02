O novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2024 a 2034, que vem sendo elaborado desde setembro de 2023, a partir da discussão com diversos segmentos da sociedade, emerge como uma oportunidade de enfrentamento das desigualdades estruturais, agravadas pela pandemia de Covid-19, especialmente no acesso à educação. Este plano representa uma voz coletiva que clama por transformações profundas no cenário educacional brasileiro.

O documento foi o eixo central da Conferência Nacional da Educação (Conae) 2024, que aconteceu no mês de janeiro, em Brasília, reunindo representantes de vários segmentos educacionais e setores sociais, entidades que atuam na educação e em órgãos do poder público, contando com uma ampla participação da população e da comunidade acadêmica de todo o país.

Elaborada em uma linguagem humana, democrática e inclusiva, o documento base resultante da Conae para o novo PNE irá subsidiar o Ministério da Educação (MEC) na elaboração do Projeto de Lei (PL) que será enviado ao Congresso Nacional. Esse plano reflete os anseios da sociedade, destacando as necessidades fundamentais das políticas públicas educacionais. Um aspecto relevante é a urgência em apontar estratégias para superar as desigualdades sociais, educacionais e econômicas entre os diversos grupos, reconhecendo a educação como a mais eficiente ferramenta de justiça social.

De acordo com o que foi aprovado, a defesa dos direitos humanos é um ponto central, reafirmando o compromisso de que nenhum cidadão deve ter seus direitos negligenciados. A educação, neste contexto, é percebida como um meio para a promoção da justiça e da igualdade, consolidando-se como uma força transformadora na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável.

Para a elaboração do Projeto de Lei, o Ministério da Educação se depara com a responsabilidade de traduzir essas aspirações em ações concretas para os próximos dez anos. Educação para igualdade, a educação como ferramenta de justiça social, a reconstrução do Sistema Nacional de Educação e questões relacionadas ao financiamento são discussões fundamentais que devem orientar os próximos passos.

As palavras do Ministro da Educação, Camilo Santana, durante a Conae 2024, ressoam como um compromisso desafiador. A busca por um PNE da equidade no Brasil, visando eliminar as disparidades é uma meta ambiciosa, mas necessária. O acesso universal, permanência, qualidade de aprendizagem, equidade, inclusão e diversidade são pilares que moldam o futuro da educação brasileira.

A expectativa agora se volta para os encaminhamentos da proposta. Como educadores, é preciso permanecer firmes na busca por uma educação que todos e todas merecem. As discussões propostas, desde a educação para igualdade até os desafios de financiamento, representam pontos prioritários que devem ser enfrentados para transformar as aspirações do Plano Nacional da Educação 2024-2034 uma realidade palpável e exequível na próxima década.