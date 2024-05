Ações solidárias diante da tragédia no Rio Grande do Sul

Diante de tragédias como a que assola o Rio Grande do Sul, nosso impulso imediato, enquanto seres humanos, é encontrar maneiras de atenuar os impactos sofridos pelas vítimas. As enchentes no estado resultaram em dezenas de mortos, desaparecidos, centenas de feridos e milhares de desabrigados. Cada relato de perda e superação comove profundamente, e os inúmeros heróis anônimos que emergem nesse contexto servem de inspiração, levando esperança para todos.

Neste momento, milhões de brasileiros formam uma corrente de solidariedade. A situação é de incerteza, preocupação e medo. É uma fase que exige resposta solidária para socorrer as vítimas, muitas das quais terão que recomeçar do zero, enfrentando dolorosas ausências em suas famílias e no seu convívio. Ausências também de trabalho. Muitas são as empresas que não irão ressurgir quando as águas baixarem.

Diante deste cenário, a solidariedade não pode se restringir a doações, transferências e orações. É preciso que a sociedade analise essa tragédia de forma crítica e com ações concretas de reconstrução, especialmente quando as pessoas começarem a retornar às suas casas, ao que seria as suas rotinas.

Chuvas intensas e secas prolongadas são uma nova realidade no Brasil, e preparar nossas cidades, em todas as regiões do País, para esses eventos extremos é uma tarefa urgente. Vivemos tempos extremos, com diversos fatores inter-relacionados contribuindo para essa crise humanitária e ambiental. É essencial debater as responsabilidades e possíveis falhas do poder público em todas as esferas — municipal, estadual e federal.

A falta de prioridade na prevenção e gestão de riscos de desastres naturais é uma questão que atravessa todos os campos do pensamento político nacional e internacional. Em nível global, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos convidam a adotar atitudes urgentes para a preservação da vida no planeta. Entre essas ações, o ODS 13 chama a atenção para a Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Instituições públicas, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicam há bastante tempo o alto nível de risco do Brasil em relação aos impactos de eventos extremos, seja de precipitação ou de seca. As soluções envolvem medidas de gestão de risco, como sistemas eficientes de alertas e gestão de desastres, além de uma infraestrutura que utilize soluções baseadas no respeito à natureza.

Precisamos de vontade política para enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais trazidos pelas mudanças climáticas. Precisamos que a sociedade se envolva. As soluções existem, mas não são simples. Devemos nos inspirar nas milhares de pessoas que, arriscando suas vidas, se mobilizam para ajudar desconhecidos. Essa força humana poderosa é essencial para enfrentar os desafios da emergência climática. É essa energia solidária que precisamos para transformar a resposta às tragédias e construir um futuro mais seguro e resiliente para todos.