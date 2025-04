Universidades: parceiras estratégicas da democratização cultural

As universidades, ao longo do tempo, têm sido espaços fundamentais no desenvolvimento científico, educacional, cidadão e cultural de uma sociedade. Delas emergem reflexões, provocações e descobertas e alternativas de solução para problemas desafiadores do cotidiano. O fazer cultural e artístico é inerente à existência universitária, sendo instrumento vital ao processo de formação de nossos estudantes, seja no ensino, pesquisa ou extensão.

A reconfiguração do olhar para o setor cultural, nos últimos anos, tem provocado um cenário positivo e esperançoso quanto ao fortalecimento de políticas públicas culturais no Brasil.

No ano em que devemos consolidar a definição da nova Política Nacional de Cultura (PNC) - a vigência da anterior encerrou no ano passado - assistimos a resultados expressivos do investimento público feito por meio de leis como a Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Somente com a primeira, municípios e estados brasileiros receberam mais de R$ 3,8 bilhões para execução de projetos culturais, em situação emergencial. Do outro lado, assistimos à democratização da cultura, com maior acesso por parte da população, e também a um bom desempenho no setor econômico, fruto de tudo que a cadeia produtiva cultural promove.

Nas universidades, diversas tem sido as ações e programas desenvolvidos em favor da ampliação e fortalecimento das atividades culturais no âmbito das instituições e de suas relações com o setor cultural. Por outro lado, torna-se necessário maior articulação entre os setores público e privado com o mundo acadêmico, na perspectiva de tornar mais forte uma luta que é de todos.

No âmbito do sistema federal, os ministérios da Educação e da Cultura firmaram acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de diversas ações visando maior cooperação entre as universidades, escolas, artistas e profissionais da educação e cultura. Um passo necessário, mas que deixa de fora universidades estaduais e municipais, estratégicas no processo de interiorização destas atividades.

Neste mês de abril, em que comemora-se o Dia Mundial da Arte, consideramos importante a reflexão sobre a necessidade de parcerias estratégicas visando a consolidação das políticas culturais e planejamento para maior participação das instituições de ensino superior neste processo.

No Rio Grande do Norte, uma parceria entre o Governo do Estado, Banco do Nordeste Cultural e Universidade Estadual (UERN) deu início a um processo de democratização cultural, ampliando as possibilidades de oferta de atividades artísticas em municípios potiguares. Neste mês, na UERN, daremos início a um programa estratégico com foco na oferta de ações culturais em todo o estado, em parceria com a classe artística, governos e comunidades.

O Uern Cultura Viva é uma aposta neste sentido de levar arte e cultura a todos os lugares possíveis, com base na premissa constitucional de cultura como um direito de todos. Um povo com acesso aos bens culturais é um povo mais forte e consciente de sua história e valor. Que possamos trabalhar juntos por isso.