Antes que me esqueça...

Foto: IANA SOARES Cláudia Leitão, professora da Uece e sócia da Tempo de Hermes Projetos Criativos

Essa "frase alerta" nomeia a primeira centena de páginas escritas por Rosa Freire d'Aguiar, no seu "Sempre Paris: Crônica de uma cidade", seus escritores e artistas, e serve de antessala às entrevistas que realizou, enquanto correspondente das revistas Manchete e IstoÉ, com grandes intelectuais e artistas, como Fernand Braudel, Ernesto Sábato, Michel Serres, Roland Barthes, Eugène Ionesco, Raymond Aron, Georges Simenon, Élisabeth Badinter, Simone Veil, Norma Bengell, entre outras estrelas que iluminaram o pensamento filosófico, artístico e político ocidental do século XX.

As primeiras leituras da publicação têm enfatizado sua contribuição para a compreensão do caráter espiralado da história. Afinal, o recrudescimento dos conflitos entre judeus e palestinos, do cerceamento das liberdades individuais, dos usos antiéticos das ciências ou, ainda, do apetite pelos nacionalismos e autoritarismos no século XXI é fruto de gestação nutrida, de forma insidiosa, no século anterior.

A grande ironia da civilização moderna é mesmo a de ter produzido grandes pensadores, ao mesmo tempo em que testemunhou e ainda testemunha "A derrota do pensamento", título da brilhante e provocadora obra de Alain Finkielkraut, cuja entrevista inédita pode ser lida no livro.

Mas, queria aqui destacar no "Sempre Paris" a função maior de uma arqueologia do social produzida pelas memórias da autora. Desejos de criação de uma memória coletiva, partilhável, torna necessária a pluralidade dos relatos de vida.

Segundo Bergson, necessitamos pensar a memória, não a partir de um movimento do presente ao passado, mas, sim, de modo inverso, do passado ao presente, da lembrança à percepção. Rosa chegou a Paris, em setembro de 1973, no dia seguinte ao golpe no Chile, que provocou a morte de Salvador Allende e da democracia chilena.

Seu livro me fez lembrar que eu cheguei a Paris em novembro de 1989, no dia seguinte à queda do Muro de Berlim e, sobretudo, compreender que, no espiral da história, haverá sempre a potência da memória a criar e a recriar a esperança.