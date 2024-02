Decolonizar ou morrer

Foto: IANA SOARES Cláudia Leitão, professora da Uece e sócia da Tempo de Hermes Projetos Criativos

Mesmo as leituras mais superficiais sobre a história das ciências nos levam a perceber a relação siamesa entre o saber e o poder. Michel Serres observa no seu "Hermes: uma filosofia das ciências" que a cultura ocidental aprisionou as práticas racionais aos propósitos da dominação e à sua tarefa de apropriação e legitimação da morte e da destruição. Para o filósofo francês, "à sombra do poder, o saber está à sombra da morte", o que nos leva a refletir sobre os sentidos e os modos de conhecer. Afinal, em nome de um conhecimento científico disposto a domesticar a vida, o homo sapiens aniquilou e subjugou os seres vivos.

As teorias científicas se sucederam, ao longo de séculos, no afã de traduzir as leituras do mundo à sua imagem e semelhança. Mas as limitações do nosso poder de conhecer acabaram por encontrar as limitações do nosso poder de intervir. O resultado é que os estoques da ratio humana estão esgotados, o futuro é muito mais pesadelo do que sonho e a história perdeu sua capacidade retórica de legitimar novos significados para o progresso humano. Serres alerta que o herói cientista do século XIX foi o físico e o do século XX, o economista. Eu perguntaria: haverá lugar para um herói cientista no século XXI?

Uma boa pista para responder a essa pergunta é a leitura do livro "A Queda do Céu" de Davi Kopenawa. O imaginário yanomami nos incita a imaginar outros modos de conhecer, desta feita a partir do 'tempo do sonho' e dos 'espíritos da floresta'. O mergulho no imaginário yanomami recupera os nexos intrínsecos entre conhecer, viver e ser feliz, fazendo-nos repensar a lógica racional e hierárquica sobre a qual se organizam as sociedades modernas. As invasões e o aniquilamento dos territórios e das populações yanomami pelo garimpo exemplificam a tragédia do modelo organizatório colonizador, fundamentado na dominação, no extrativismo, na dilapidação e na morte. Precisamos menos de economistas e mais de xamãs. Os heróis do século XXI não serão cientistas, mas aqueles que conseguirem recuperar a capacidade de sonhar. n