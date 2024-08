Crise política na Venezuela

A reeleição de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela mergulhou o país em um cenário caótico. Oficialmente proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) com 51,2% dos votos, Maduro viu sua vitória ser contestada pelo opositor Edmundo González, que alega ter obtido pelo menos 60% dos votos, segundo contagens paralelas. A falta de transparência no processo eleitoral, exacerbada por uma suspeita de ataque hacker ao site do CNE durante a apuração, intensificou as desconfianças e tensões políticas.

A Venezuela vê-se agora imersa em uma crise de legitimidade eleitoral. O CNE não divulgou as atas detalhadas da apuração, justificando o atraso pelos ataques cibernéticos que afetaram a transmissão de 20% dos votos na noite da eleição. A justificativa dos resultados com alegações de ataques cibernéticos e atraso na divulgação das atas eleitorais indicam um viés de manipulação do processo eleitoral. A recusa do CNE em disponibilizar as atas detalhadas alimenta ainda mais as suspeitas de fraude, evidenciando uma estratégia deliberada para minar a credibilidade das eleições e manter Maduro no poder.

A reação internacional à reeleição de Maduro foi majoritariamente negativa, sendo que Estados Unidos, União Europeia e Brasil exigem maior transparência nos resultados eleitorais. No Brasil, o presidente Lula condicionou o reconhecimento do resultado à apresentação das atas completas de votação, mas o Partido dos Trabalhadores (PT) adiantou-se reconhecendo a vitória de Maduro, divergindo da postura mais cautelosa do governo, que busca garantir a legitimidade do processo antes de endossá-lo.

De olho na sua reeleição, Lula e o Planalto entenderam que essa posição de mediação do conflito reflete uma tentativa de balancear o apoio histórico ao chavismo e abrir o diálogo com a oposição, havendo a necessidade do governo brasileiro se alinhar às demandas por transparência e integridade eleitoral. Além disso, busca dialogar com a percepção interna de uma boa parte dos brasileiros que são refratários a essa aproximação do Brasil ao país vizinho.

O cálculo político de Lula passa pela polarização eleitoral de 2026, sendo uma estratégia dupla: assume um papel de liderança inconteste na América Latina ao passo que atende à percepção doméstica de que o Brasil não pode ratificar acriticamente as posições do chavismo daqui por diante.