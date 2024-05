A tragédia de agora e as cheias no Ceará de 2009

Foto: reprodução Fac-símile da capa do O POVO de 6/5/2009

Um começo de maio pesado. Chuva demais em tão curto tempo. De águas acumuladas ainda de abril e março, o Estado inteiro alagado, encharcado, chorando gente perdida e patrimônios submersos. Apenas as pontas de telhados aparecendo, ou nem isso. Animais e pessoas para resgatar, estradas arrebentadas, arrastadas pela força de rios agigantados, desabrigados e desalojados em quantias de milhares, de toda faixa etária.

Correntes de solidariedade para amainar as dores. Doações e empatia, esperança sobrevivente numa ilha. Enquanto gestores se perdem em culpas e calculam milhões de reais a pedir e a receber.

A descrição acima é condizente a um Rio Grande do Sul atual. Inundado, destruído, afogado, buscando resiliência e recursos para se refazer. Mas esperando a água toda baixar, saber o que sobrará. A ponta mais ao sul do Brasil é muito mais vítima de uma emergência climática global, e de gestões públicas mal conduzidas, do que apenas de um fenômeno meteorológico localizado. Quando quiseram amenizar, chamavam de crise ou mudança climática apenas, quando já era muito.

As orações e ações de ajuda por dias melhores para os gaúchos continuam. Mas estava eu rememorando, buscando os detalhes mais parecidos, uma história anterior, igualmente sofrida, de quando foram os cearenses que padeceram debaixo de uma grande chuva, também devastadora, 15 anos atrás.

Em 2009, o Ceará cravado no semiárido nordestino também teve seus refugiados das águas. Milhares. E suas histórias. Noutra realidade, noutro contexto, muitos que ficaram sem quase nada, e nem era tanto, mas era o muito que tinham.

Bairros submersos que se mudaram para dentro de ginásios, galpões e pátios de escolas. Abrigavam-se amontoados entre outros igualmente lavados pela enchentes daqueles dias. Perderam seus objetos de rotina (roupas, armários, eletrodomésticos, botijões, redes, cobertas), mas também os registros oficiais e as coisas que confirmavam suas memórias e a existência civil (certidões, RGs, CPFs, títulos eleitorais). E as cartas e fotos e outros formatos táteis de lembrança, que eram guardadas, também boiaram, afundaram.

Queria saber como está Paulo Sérgio. Foi um menino que encontramos em maio daquele ano nas enchentes de Sobral. Ele tinha nove anos de idade na época. Quando o vimos, num galpão em frente à rodoviária da cidade, na lista dos desalojados locais, estava no chão brincando de inventar grandes navios de outros países com cinco carcaças de celulares e um relógio velho.

Aquela era a frota imaginária do "comandante Paulo Sérgio" atravessando as águas do Rio Acaraú, o "mar" que cobriu o teto das casas do bairro Tamarindo, onde ele morava com a avó, dona Rita. Cheguei a perguntar se ele queria voltar pra casa. A resposta foi pior de ouvir: "Acho que não".

Por onde anda seu Toinho? Ele foi um dos que correram para avisar aos moradores da comunidade Caiçarinha e do assentamento Cacimba de Dentro, que a parede da barragem Esperança (logo ela!) estava prestes a romper. Isso numa região embrenhada nos sertões de Canindé, uma terra quase sempre seca, onde apenas chover já é um acontecimento.

A iniciativa de seu Toinho salvou uma comunidade inteira de uma tragédia maior. Ainda que o dano tenha sido inevitável, com 5 milhões de m³ encobrindo plantações inteiras de subsistência. Ainda assim, as mãos devotadas dos agricultores subiam aos céus agradecendo por aquelas águas abundantes, mesmo que destruidoras.

Como terá sido a reconstrução da casa do Neguinho da Fazenda, que foi como Flávio Gomes acostumou a ser chamado nas bandas de Chaval. "Teve um dia, o terceiro derradeiro daquela chuva, que eu sentei, cabra, e chorei, sabe? Tem hora que não tem quem aguente", disse, parando de bater a massa de cimento e areia para levantar novas paredes da morada destruída.

É nessas horas que um repórter tem que calar, ouvir, aprender. "Chorei muito, mas ainda tive força pra tirar os mais velhos e as crianças. A gente pode se defender sozinho, eles não". É daqueles personagens com frases perturbadoras. "Essas pessoas não querem sair daqui. Dizem que é destino. Não tem nada como o lugar da gente. Pior é a vida. Aqui, Deus dá um jeito e reconstrói".

Tragédias são sempre incomparáveis. Jamais caberá pensar que os sofrimentos distintos foram ou são menores ou piores. É só uma referência de como o tempo, as águas e os estragos humanos seguem seu curso. Como agora nas chuvas do sul, no Ceará também havia os saqueadores de regiões inundadas, que atacavam residências no município de Granja, e a polícia sendo obrigada a fazer patrulhamento pluvial.

Os culpados de hoje não são apenas os tornados ou as enxurradas. De antes, também já eram questões antigas. As cidades atuais foram montadas nos lugares adequados? O adensamento populacional, o escoamento pluvial, o solo impermeabilizado, planejamentos malfeitos numa zona de planície, outras questões que os urbanistas nos ensinam e parecem problemas distantes. A bacia transbordou. A natureza contra-atacou.

Assim como os sertanejos bancam-se fortes antes de tudo, o gaúcho gosta de dizer que "não tá morto quem peleia". O sentido é o mesmo para a peleja dita pelo nordestino. Quando as águas de hoje baixarem, precisarão repensar as cidades e as próximas atitudes. Seu Flávio, o Neguinho da Fazenda em Chaval, disse que "Deus dá um jeito e reconstrói", mas o homem precisa assumir sua responsabilidade. Mais chuva ainda virá.