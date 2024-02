Espionagem: antessala do autoritarismo

Foto: Divulgação Cleyton Monte, cientista político, professor universitário, pesquisador do Lepem (Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia) e colunista do O POVO

Nas últimas semanas a Polícia Federal apresentou ao País resultados preliminares de um inquérito com elementos gravíssimos. A existência de uma rede paralela ilegal de espionagem, operada por agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e voltada para armazenar e manipular informações de personalidades públicas e cidadãos comuns — tidos como inimigos do bolsonarismo. As investigações policiais estão em andamento. Por isso, não é salutar fazer ilações irresponsáveis. Vale mais analisar os impactos desse tipo de movimento para a nossa democracia.

A história nos oferece um catálogo de exemplos de governos que mantiveram serviços exclusivos para espionar, censurar, perseguir e eliminar inimigos do regime. As distopias clássicas como "1984", de George Orwell, e "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley, acentuaram o pânico com o autoritarismo sempre vigilante. Hanna Arendt em seu clássico "Origens do totalitarismo" chamou atenção para o fato de que as máquinas totalitárias, ao ocuparem as entranhas do Estado, se encarregaram de produzir uma rede gigantesca de espionagem, gerando o terror constante da denúncia e o controle de comportamentos. O modelo sempre ficava nas sombras; entre o oficial e o informal.

Nas ditaduras latino-americanas, detalhava-se parte das experiências e omitiam-se muitos dados. Em várias declarações e entrevistas, os grupos de extrema direita brasileiros disseram não acreditar no aparato de inteligência do Estado — segundo eles, eivado de interesses ideológicos da esquerda. Nesse sentido, criar um esquema paralelo seria a saída para monitorar inimigos reais e imaginários.

Não é preciso muito esforço para perceber que a espionagem nada tem a ver com a democracia. Pelo contrário, representa um ataque feroz aos princípios do Estado democrático de direito. Em tempos de fake news, a espionagem é ainda mais nociva, uma vez que cria uma atmosfera de caça às bruxas e alimenta o circuito do ódio. Não adianta relativizar ou buscar saídas negociadas. Utilizar o aparato do Estado, em ações nitidamente ilegais, cria um precedente gravíssimo — passando a mensagem de que vale tudo para proteger aliados. A prática deve ser legalmente combatida. Paralelo às investigações, o governo federal deve responder, de forma transparente, qual o papel real da Abin na democracia.