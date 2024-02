Cid Gomes e as tensões na aliança governista

Foto: Divulgação Cleyton Monte, cientista político, professor universitário, pesquisador do Lepem (Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia) e colunista do O POVO

A filiação de Cid Gomes e seu grupo ao PSB já era esperada por todos que acompanham o campo político cearense. Talvez o fato mais marcante do evento tenha sido a declaração do senador criticando o "apetite político" do Partido dos Trabalhadores. Na visão do ex-governador, não seria razoável o mesmo partido dominar diferentes esferas de poder. A declaração foi dada diante de figuras importantes do petismo local e faz referência clara ao desejo do partido em disputar novamente a Prefeitura de Fortaleza. Não se trata de um ponto de vista isolado. Várias lideranças seguiram a fala de Cid Gomes. A questão principal a ser debatida é que esse discurso expressa tensões na base governista.

O Ceará tem tradição de formar grandes alianças políticas nos períodos eleitorais. Desde a década de 1960 lideranças de diferentes partidos (e ideologias) deixam de lado as desavenças e se abraçam em torno das benesses do governismo. O problema se dá quando essa aliança ganha um volume considerável e alguns de seus protagonistas reclamam por mais poder no arranjo. Geralmente, o fim de um grupo político está ligado aos atritos e traições entre antigos companheiros de caminhada política.

As falas de Cid Gomes vão nessa linha. Ao articular a filiação de dezenas de prefeitos e, futuramente, deputados, Cid Gomes deseja ser uma voz ativa nas ações palacianas. Isso quer dizer - além de garantir sua vaga senatorial em 2026: papel decisivo na formação das coligações municipais, indicação de aliados para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e proximidade com os investimentos estratégicos do estado. O problema é que Cid Gomes não está sozinho nessa arena. Os nove partidos que compõem a base de sustentação política do governador Elmano de Freitas também buscam mais espaço e reconhecimento.

Nesse sentido, para evitar que conflitos se transformem em crises abertas, ocorre, no segundo ano de mandato do governador, a revisão dos termos da aliança. A ideia é reafirmar pactos e analisar o tamanho real e o comprometimento de cada liderança com o projeto. Essa equação sempre é seguida por mudanças no secretariado. Foi assim com os últimos governadores do estado. A tarefa não é fácil e exige a presença de articuladores habilidosos e empoderados. Enquanto isso, a oposição torce e explora o embate público! n