Uma parcela de 19,8% dos jovens de 15 a 29 anos no Brasil, ou seja, um entre cinco, não estudava nem trabalhava em 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nas últimas semanas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, eram 9,6 milhões de pessoas nessa situação. O Ceará se destaca nesse universo, uma vez que tem 605 mil jovens "nem-nem" - ao todo, o Estado tem 2,2 milhões de pessoas nessa faixa etária. O quadro é trágico e exige uma compreensão urgente sobre o perfil desse jovem, além de projetos diferenciados de qualificação.

A pesquisa mais recente (e aprofundada) no Estado sobre o tema foi realizada em 2019 pela Universidade Federal do Ceará. O levantamento analisou o perfil e as motivações do jovem da periferia de Fortaleza que nem trabalha nem estuda nem está procurando emprego. De acordo com a pesquisa, os "nem-nem-nem" são formados, predominantemente, por mulheres negras com filhos, que ainda moram na casa dos pais onde a mãe é a "chefe da família"; ex-alunas de escola pública, tendo abandonado os estudos ainda no ensino fundamental por gravidez, casamento ou falta de interesse. Um dos vetores de maior destaque foi o rendimento familiar per capita abaixo de meio salário mínimo, reafirmando a vulnerabilidade financeira de tal condição. São jovens que sobrevivem realizando uma série de ações no mercado informal. Sabemos que o capitalismo produz variadas formas de exclusão. Por isso, a formalização e a educação se tornaram sonhos distantes. Eis o dilema. Como planejar projetos de qualificação para esse público? Um primeiro caminho é pensar para além do padrão tradicional de formação.

Uma trilha promissora são políticas integradas e transversais, voltadas para a realidade das comunidades, interligadas com a economia criativa, os arranjos cooperativos e a agenda tecnológica do século XXI. É muito pouco proporcionar cursos sem articular linhas de financiamento desburocratizadas. A compreensão deve ser macro. As políticas de educação estão basicamente voltadas para o público regular e da idade certa. Não podemos deixar essa grande população de lado - alvo direto de facções e outras redes criminosas. Os invisíveis empobrecidos precisam ser foco das políticas educacionais. n