Os grandes cabos eleitorais e a percepção econômica

Foto: Divulgação Cleyton Monte, cientista político, professor universitário, pesquisador do Lepem (Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia) e colunista do O POVO

Chegamos ao período em que as pesquisas sobre o cenário eleitoral são publicadas com maior regularidade. Além da avaliação dos atuais gestores, temas de destaque e índices dos pretensos candidatos, o peso dos grandes cabos eleitorais é um item obrigatório nesses levantamentos. Partidos, imprensa e opinião pública questionam o potencial de apoio dos influenciadores mais lembrados, a saber, figuras com expressividade no Ceará, tais como: Lula, Camilo Santana, Elmano de Freitas e Bolsonaro. Um caminho para responder a essa indagação passa pela percepção da economia, ou seja, como a população compreende as ações dos gestores em termos de ganhos reais para sua vida.

A construção do voto envolve um equilíbrio tenso e uma comparação em termos de qualidade de vida sobre o passado vivido, os significados do presente e os desejos para o futuro. Os gestores, principalmente os que estão no exercício de seus mandatos — e desejam influenciar os resultados eleitorais, devem apresentar um discurso baseado em políticas concretas. Em outras palavras, caso o governador e o presidente da República pretendam expandir suas bases, terão que apontar ações claras nos municípios.

Ao desenharem tal cenário, as lideranças poderão ampliar capital político através dos aliados locais. Lembrando que, para quem desfruta do poder, a promessa por si só já não terá impacto. Por isso, as eleições municipais se tornaram testes de popularidade para governadores e presidentes. A percepção de melhoria ou piora na qualidade de vida envolve uma série de variáveis presentes no cotidiano do cidadão: o preço dos alimentos da cesta básica, combustíveis, aluguéis e variações de salários.

Se estiver descontente com o panorama divulgado, o eleitor buscará candidaturas que representem perspectivas de mudança. Contudo, a matemática não é tão simples. Os arautos das mudanças deverão ser convincentes de uma forma palpável. Discursos ocos de outsiders não possuem o mesmo apelo de antes. É claro que o quadro representa um desafio e tanto para a articulação política das campanhas. Em todo caso, sabemos que os governos não controlam a dinâmica de uma economia de mercado com tantas desigualdades, além disso, várias políticas levam anos para produzir resultados. São cálculos que os governantes de plantão não podem ignorar. n