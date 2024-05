A disputa pelo legado de Bolsonaro

Foto: Divulgação Cleyton Monte, cientista político, professor universitário, pesquisador do Lepem (Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia) e colunista do O POVO

Os governadores de São Paulo (Tarcísio de Freitas), Rio de Janeiro (Cláudio Castro), Minas Gerais (Romeu Zema), Paraná (Ratinho Jr.) e Goiás (Ronaldo Caiado) deixaram de lado qualquer traço de dubiedade e resolveram mergulhar de cabeça na gramática do bolsonarismo. Com a confirmação da inelegibilidade do ex-presidente, as dificuldades encontradas pela ex-primeira dama e os entraves do presidente Lula no Congresso Nacional, os governadores resolveram abraçar, por convicção ou pragmatismo, a agenda da extrema direita. Batem de frente com ministros, participam de manifestações antidemocráticas e tentam reproduzir o abecedário autoritário. Isso não se faz por acaso.

Essas lideranças compreendem que o bolsonarismo é uma força que move montanhas na geografia eleitoral, ou seja, poderá ter impacto no pleito de 2024, afetando consideravelmente a disputa de 2026. Pesquisas de opinião, realizadas principalmente nas capitais, sinalizam que a tese dos governadores tem sentido. Em Fortaleza, por exemplo, três pré-candidatos à Prefeitura tentam se aproximar desse eleitor. Não é um contingente pequeno — basta lembrar que, no segundo turno de 2022, Bolsonaro obteve 41% dos votos válidos na capital cearense. A tarefa não é tão fácil. Uma parte desse eleitorado procura uma figura que assuma uma linha "produtor permanente de crises". Para um governante que deseja gerir um estado e colher resultados satisfatórios, a tarefa é complexa. Uma vez que a agenda bolsonarista é anti-institucional e se volta diretamente contra as forças democráticas presentes nos movimentos sociais, Judiciário, imprensa e Legislativo. Muitos incêndios.

Alguns incautos defendem a narrativa de que o bolsonarismo, sem seu principal artífice, seria mais moderado, conectando-se aos valores democráticos. Nada mais absurdo. Basta vermos as políticas anticivilizatórias adotadas por esses governadores em áreas como segurança pública e educação. Enfim, ao abraçar uma parte do eleitorado com tamanho entusiasmo, pontes serão dinamitadas, principalmente com o eleitor desapontado com a agenda da extrema direita. O objetivo desses líderes é que, na disputa nacional, conseguirão atingir uma unidade entre eles e poderão obter sucesso atraindo o eleitor de centro. É, acima de tudo, apostar na continuidade do acirramento.