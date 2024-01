Acho bom Luizianne Lins resgatar a famosa fantasia de Joaninha...

Foto: reprodução Luizianne Lins trajando a fantasia de Joaninha no Carnaval de Fortaleza durante seu primeiro mandato. Brincadeira momina deu certo!

Se Luizianne Lins, de fato, não abre mão de sua intenção de ser a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, é bom ela resgatar a fantasia de Joaninha com a qual deu início, como gestora da Capital, a esse grande movimento que hoje chamamos de Ciclo Carnavalesco - mérito da loira. É que os seus concorrentes não estão medindo esforços para se misturar à massa dos brincantes, as imagens não negam...

Cristiane e Evandro Leitão: forró do MST

Sempre muito contido, pelo menos até então, Evandro Leitão encarou o programa cult-esquerda da vez. Pegou a esposa Cristiane e foi para o forró do MST, no Centro Frei Humberto, no São João do Tauape. Suou a camisa e se dedicou na performance de pré-candidato, circulando, com desenvoltura entre os frequentadores do "rolê".

Guilherme Sampaio em giro pelo Polo Raimundo do Queijo

No Polo Raimundo do Queijo, quem esbanjou simpatia e performance popular foi o deputado estadual Guilherme Sampaio, com look casual-descolado, arrematado pelo boné do MST, peça hype dos artistas globais progressistas nas tardes de bronze por Ipanema. Teve até foto com o cover do rei Roberto Carlos.

Veia cava multicultural...

Voltei de uns dias de férias numa data mais do que especial. Nosso Vida&Arte, caderno de cultura mais longevo do Nordeste e um dos mais tradicionais e respeitados do Brasil, completa 35 anos de publicação ininterrupta.

Além do peso editorial de suas reportagens, disputadas por artistas de todas as linguagens, assim como pelos famosos da web, que desejam a chancela do V&A sobre suas produções, o suplemento representa a resistência do que é sólido em essência, do que merece mais do que os segundos de atenção roubados numa postagem - vazia - de Instagram ou TikTok.

O "Vida", do qual tenho a honra de fazer parte também como editor há mais de dez anos, sempre foium farol sobre a cena artística local, nacional e internacional, apontando caminhos, tendências, refletindo sobre o fazer humano no palco, nas telas, em cena.

Além da excelência de sua equipe, esse afã incansável de revelar nomes, de iluminar talentos, de enaltecer ou de criticar (com argumentos) as performances,está ancorado nasbases editoriais que formam e fazem do O POVO uma casa de artistas, aberta a todos os artistas.

E nessa memória, que é presente, que é ativa, recordo certa vez, eu na Redação, e chega o saudoso ex-presidente Demócrito Dummar, regressando de viagem a Europa.

"Meu filho, meu filho, só se fala emBjörk pelo mundo, vamos correr atrás dessa moça".

Anotei sem saber ainda nada, naquele momento, sobre a cantora-compositora islandesa, que pouco tempo depois estourou como fenômeno musical internacional.

Quando a gente fala, pensa no Vida&Arte, não é sobre um trabalho jornalístico, apenas, mas trata-se de uma observação diuturna das ruas, das danças, dos olhares, do que pulsa, do que nasce, do que morre, do que vem aí...

A cultura expressa em forma de arte é, a meu ver, o transbordo máximo da essência humana. O caderno Vida&Arte é, portanto, como uma veiacava multicultural, que leva - e eleva - a produção artística ao mesmo tempo que pega emprestado da realidade o que precisa ganhar aplausos no espetáculo chamado vida.

Parabéns Vida&Arte, nós precisamos, mais do que nunca, de você!

O Baile da Gal

Gal Costa é homenageada pelo Carnaval da Saudade 2024

Contagem regressiva para a maior e mais tradicional noite momina do Ceará. Em 3 de fevereiro acontece o 54º Carnaval da Saudade do Clube Náutico, que este ano homenageia Gal Costa, intérprete de inúmeras canções eternizadas nas mentes dos foliões.

Orquestra Brasa Seis abre a noite seguida, já na madrugada, por Os Transacionais,. À frente, dinâmico presidente Jardson Cruz, colhendo elogios pela recente inauguração da nova academia do Alviverde.

Um jardim na praia

Comitiva grande de mineiros veio a Fortaleza para a celebração do casamento da advogada cearense Susi Castro Magri com o militar mineiro Luiz Felipe Ribeiro Magri. Cerimônia e festa aconteceram na Solarium, Praia do Futuro, ambientada como um jardim na praia. Adry Dociarte criou uma verdadeira floresta de delícias doces, combinando com o buffet de frutos do mar por Lívia Buffet e a ilha de sushis da Nippon. Susi trajou modelo inspirado na boneca Barbie Noiva, criação do estilista Assis Almeida, da Maison Blanc, com scarpin de Jimmy Choo. Cenas...

A noiva Susi Castro Magri
Noiva entre Sinval Ferreira e Ricilery Almeida
Noivos com daminhas e pajens
Susi Castro Magri e Luiz Felipe Ribeiro Magri
Os noivos entre Marcos Magri e Viviane Vicentina