"Alto em corrupção", "alto em malandragem", já pensou?

Fazer supermercado nunca foi tarefa das mais prazerosas, seja pelo trabalho ou, principalmente, pela carestia. Mas agora, com os novos selos nas embalagens dos produtos industrializados (imposição da Anvisa) tornou-se desolador!

Ok, não dá mais para comprar a geleia de amora colhida nos jardins do castelo da rainha Elizabeth, mas vamos apostar num biscoitinho metido a chic, daí vem escrito num selo, com letras garrafais: "ALTO EM GORDURA SATURADA, SÓDIO, AÇUCAR ADICIONADO".

A pessoa pensa, pensa, acaba deixando de lado. Mas que tal um queijo, nada demais, qualquer um que não seja coalho nem muçarela. Vem na embalagem "ALTO EM SÓDIO E GORDURA SATURADA".

Que inferno!

Além da sensação de estar sendo roubado, agora, ainda vem essa culpa antecipada. Não dá mais nem pra gente comer sem medo de ser feliz e depois ir atrás de chá de boldo, se maldizendo por ter passado do limite...

Seria ótimo se as pessoas também pudessem vir com avisos, já pensou.

"ALTO TEOR DE INVEJA E FOFOCA".

"INTERESSEIRO E FALSO".

"GOLPISTA E TRAMBIQUEIRO".

"CORRUPTO E ESTELIONATÁRIO".

Isso em Brasília ou mesmo nos santinhos que distribuem durante as eleições seria um sucesso, muito embora tenha eleitores que, mesmo a gente esfregando a realidade no rosto, a pessoa opte pela ilusão... escolhas.

E no Carnaval, hein?

Na hora da paquera, do lado do body neon - o antigo collant - com decote em "V Pré-sal", aquele que desce o mais profundo possível do ser, os avisos:

"COMPLICADA, CARENTE E OBSESSIVA".

"CAÇA-PENSÃO DE EX-MARIDO".

"BONITINHA, MAS ORDINÁRIA".

"TPM DE DINOSSAURO E FRÍGIDA".

Para eles, afixado no peito sobre a estampa floral da camisa de linho, os lembretes:

"CIUMENTO E VIOLENTO".

"MACHISTA E POSSESSIVO".

"APROVEITADOR DE MULHERES BEM SUCEDIDAS".

"PROMÍSCUO E IMATURO".

"NÃO LAVA UM PRATO E TEM NOME SUJO NO SPC E SERASA".

"SE ACHA, MAS FALHA NA HORA H".

Chagas abertas!!!

Toca "Sassaricando" orquestra Brasa Seis, que o cambalacho está solto faz é tempo no salão. Não é a toa que, no Carnaval, usamos máscaras...

Mas vamos lá, ainda na linha "todo mundo leva a vida no arame", menos os "sabidos"... li ontem acerca da "Pastora do Pix", pois é, agora tem essa.

Chama-se Renállida Lima que, dentre cenas de ostentação em viagens, trajando roupas de grife ou realizando procedimentos estéticos, também se oferece, aos três milhões de seguidores, para ser "a boca de Deus" na vida dos que acompanham seu trabalho de pastora e profeta autodeclarada. Como conseguir esse contato direto com o Todo Poderoso? Faz um pix, ovelha!

É mole?

E vou te contar, o conselheiro Domingos Brazão (TCE-RJ), apontado por Ronnie Lessa como o suposto mandante do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pode até não ter nenhuma relação com o crime, como ele alega, mas o histórico da vida pública do rapaz comprova, com riqueza de detalhes em processos, que para alguns crimes (de colarinho branco), nem placa, afixada na testa pelo sistema de Justiça brasileiro dá jeito...

Flores....

