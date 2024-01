Cuidado pra não virar "marmita", mas se quiser...

Foto: reprodução Livro "Rei Lear", de William Shakespeare, é lembrado por conta da divisão de herança do Zagallo

Vocês são horríveis, adoram uma guerrinha do sexo, hein? Bem à moda Fernando Montenegro e Paulo Autran na icônica cena do café da manhã. Estou me referindo à coluna de ontem, recorde de mensagens no meu email. Obrigadíssimo, rir é mesmo o melhor remédio (quem não leu, pode conferir no O POVO ).

Mas olha só, já que hoje é sexta, e ainda nesse clima - tenso e erótico - de fogo no salão do baile, tenho uma pra contar...

Conhecido meu, metido a bonitão, estava com a esposa num bloco tradicional de Pré-Carnaval, desses com gente 40 cantando "Bandeira Branca" e "Máscara Negra".

Pois eis que surge um outro casal, desconhecido, e se aproximou deles, trocando sorrisos, brindes, aquele lance de melhores amigos por uma noite - de farra.

Em determinado momento, esse meu conhecido escuta a seguinte frase quase ao pé do ouvido:

- Minha mulher te achou igual a um galã da novela.

No calor do frevo, ele ficou meio sem saber o que responder, coitado, fora da pista faz anos... Mas com o transcorrer da noite, foi a vez dela, suadinha, vir no ouvido dele e declarar:

- Você é um gato, parece com o fulano de tal da Globo.

Alalaô, ôôô, ôôô, mas que calor ôôô ôôô...

Banda se despedindo, eles chegaram agora para o meu casal de amigos e pediram o contato dele, lógico, para combinar de se encontrar no outro fim de semana. Meu amigo, inocente, deu.

Pois o café da manhã, já na segunda-feira, veio assim:

- Oi, bom dia! Somos aquele casal que te conheceu no sábado, a gente queria combinar um "bloco" com você, topa?

O rapaz chega engasgou na mesa mediante a proposta, queriam que ele trocasse o cuscuz do café por um cachorro quente duplo, double eggs burger ou seria o famoso "buraco quente", que o cearense adora.

Só sei que, papo vai, papo vem, o nome dessa modalidade é "marmita", quando uma terceira pessoa é convidada a "animar", num relance, uma relação formal e amornada pelo tempo.

Brinquem com o mundo de hoje!

Como diz uma tia carola, o pessoal é quente demais, por isso que não chove no Nordeste.

Mas saindo dessa zona - perigosa -, vamos voltar a 1605, quando William Shakespeare publicou uma de suas obras-primas: "O Rei Lear", texto inspirado por fatos e lendas britânicas da história, que ganhou revival, na vida real, com o testamento do grande homem de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo.

Na literatura, o protagonista, Lear, o idoso rei da Bretanha, decide transferir seu reinado para as três filhas. A fim de calcular o percentual de cada uma, pede que elas expressem a gratidão e o amor que sentem pelo pai. Duas fazem discursos enfáticos e cheios de bajulação, já uma terceira contraria as expectativas e afirma que o ama "como corresponde a uma filha, nada mais, nada menos".

A sinceridade não foi bem recebida pelo monarca e ela foi deserdada... Zagallo não chegou a tanto, mas destinou a maior parte dos bens acumulados ao filho que mais se dedicava ao pai. Se essa moda pega...

Vou indo, já falei demais, só mais dois lances...

Tão "fofo" o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, propondo que os colegas de plenário não levem as questões político-eleitorais para o Legislativo. E vão falar sobre o que, já que a "tchurma" não tem outro assunto para essa temporada? Vai ser só medalha?

E estão querendo transformar o "vira-lata caramelo" em manifestação cultural imaterial do Brasil, projeto em tramitação na Câmara dos Deputados - olha o nível das pautas. Mas logo agora que ficou chic, conforme as blogueiras, chamar essa categoria de pets de "street dog"?

Tchau, tchau, tchau... cuidado para não virar marmita, mas se quiser...

Flores...

Fauna & Flora

Foto: DIVULGAÇÃO Jhonathan Rêgo e Renata: Baile de Carnaval do Rosewood (SP)

...E o luxuosíssimo hotel Rosewood de São Paulo entrou na lista dos bailes de luxo do Carnaval do Brasil promovendo, na noite da última quarta-feira, a primeira edição da festa, que teve como tema "É da nossa natureza", um convite a enaltecer as belezas e riquezas do Brasil.

Dentre bacanas e celebridades, zoom na presença do casal Jhonathan Rêgo e Renata, sócios e cabeças da rede de lojas Homem do Sapato, grupo cearense presente em vários estados do País. Para a noite, stylist Mozart Cristian propôs ele com referência à onça pintada e à fauna brasileira, e ela em tons de verde, remetendo à flora nacional.

Ainda se recuperam do showzaço de Alceu Valença e Cláudia Leitte, uma das sócias da festa. Brilho!

E nos próximos dias vamos ver quem vai estar, do CE, no Baile da Vogue, no Copa, assim como no Baile do sábado de Carnaval do centenário hotel de luxo e história no Rio.



Arquitetura em cena

Foto: arquivo pessoal Maitê Proença e o arquiteto Marcelo Franco: brinde pela finalização da terceira temporada de "Bom Dia, Verônica", do Netlfix, gravada em imóvel assinado pelo arquiteto cearense

Contagem regressiva para a estreia, em 14 de fevereiro, da terceira temporada de "Bom Dia, Verônica", um dos seriados originais de maior sucesso da Netflix Brasil. Protagonizada por Tainá Müller, produção chega nessa etapa com reforço de peso: o internacional Rodrigo Santoro e a icônica Maitê Proença que na foto posa com o arquiteto Marcelo Franco.

O encontro não se deu por acaso, é que o imóvel onde a trama foi gravada saiu da prancheta - desejada - do expert cearense, que desenhou um haras para clientes em Porto Feliz, região do interior de SP repleto de imóveis de luxo.

O contratante ficou tão encantado com o desenho das baias dos cavalos, que decidiram em comum transformar o pavilhão, antes destinado aos animais, numa residência muito bem cuidada, com interiores de Liana Otoch e paisagismo de Alex Hanazaki. Ou seja, além da dramaturgia, público vai poder contemplar um belíssimo e autêntico projeto. Aplausos!

Como em Mykonos...

Foto: arquivo pessoal Bruno Farias e Edgar Devenz: união no Colosso

Fim de tarde de hoje, com início às 16h, selam união civil o empresário Bruno Farias, CEO Ftrade, e o executivo Edgar Devenz. Cerimônia, seguida de festão, acontece no Colosso, com décor de Gil Santos, inspirada nos beach clubies do verão europeu. No palco, Banda Eva, É o Tchan e DJ André Guerreiro. Destak Eventos assina cerimonial.



Palco

Foto: divulgação Melina Portela canta no L `Ô

Cantora cearense com passagens por conservatórios italianos, Melina Portela se apresenta esta noite, a partir das 19 horas no L`Ô Restaurante. No repertório, clássicos de todas as épocas em vários idiomas.