Let`s party!

Foto: Arquivo familiar Gabriela Dias Branco da Escóssia

Mansão Dias Branco, na Antonio Sales, foi aberta, noite do último sábado, 22, para festa pelos 21 anos de Gabriella Dias Branco da Escóssia.

Noite foi anfitrionada pelos pais da bela jovem, Jório da Escóssia e Graça Dias Branco da Escóssia, que cuidou de todos os detalhes da noite.

O fartíssimo buffet de Lia Freire era emoldurado pelas orquídeas e hortênsias da decoradora Gil Santos, em noitada animada por bandas e DJS com dress code "all black". A produção e cerimonial foi de Lilian Porto. Cenas...

Como será o amanhã?

...E na semana Haute Couture de Paris, a Maison Schiaparelli comprovou, mais uma vez, as razões pelas quais segue sob holofotes mundiais, levando à passarela muito mais do que moda.

O diretor criativo Daniel Roseberry provocou a plateia internacional com uma coleção transitando entre passado e futuro, além de referências a movimentos artísticos e períodos históricos.

Dentre os modelos apresentados, zoom no vestido bordado - ou seria cravejado? - por objetos de comunicação e tecnologia do passado. Brilho e reflexões no ar...

Moda & Arte

A mostra-retrospectiva da obra do artista cearense Sérvulo Esmeraldo, que ficou em cartaz durante 2023 no Centro Cultural Banco do Brasil (SP) foi a inspiração, também ano passado, para o desfile da estilista Marina Bitu - grife Sau - durante a última edição da São Paulo Fashion Week. Em Fortaleza, as duas iniciativas se uniram na exposição "Pulsação: Sérvulo Esmeraldo inspira a SAU", em cartaz na Multiarte Galeria, evidenciando o permanente e intenso diálogo que arte e moda, historicamente, mantém. Muitos nomes de expressão compareceram à vernissage, anfitrionada pelo galerista Victor Perlingeiro, ao lado de Dodora Guimarães, viúva e guardiã do legado de Sérvulo, e da designer Marina Bitu. Conjunto fica exposto até 1º de março de 2024, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Registros...