Entre quatro paredes, só a Abin sabe!

Vamos esfriar gente, segundou, confere? Alternem: um chá de camomila para cada xícara de café. Já estão brincando Carnaval desde o Réveillon, querem mais o que? Teve esse Janeiro com a sensação de 90 dias, vão passar a virada do mês por onde?

Recebi mensagens interessadíssimas em saber se meu amigo topou fazer um "bloco" com o casal (vide coluna da sexta-feira no O POVO+). Sabe o que respondi?

Procurem a Abin, só ela é capaz de saber o que acontece até entre quatro paredes, mesmo a contragosto da Constituição Federal, e não sou eu quem estou dizendo...

...a onda retrô, que desde a pandemia vem se firmando no campo do comportamento chegou no Carnaval também. Sabem quem é a atração da terça-feira de Carnaval, no badaladíssimo Camarote 2222, de Giberto Gil e Flora em Salvador? Sarajane, aquela que entrou na história com o hit "Abre a Rodinha". No Brasil de hoje ela seria CANCELADA pela bancada ortodoxa da vida real.

Pelo menos naquela época, nos anos 80-90, cantores cantavam. Hoje em dia a performance nos palcos envolve tanto estica e puxa, bumbumtantam, chão, chão, chão, que no final do show a gente dá uma de Silvio Santos: "Qual é a música?".

O respeitado crítico musical de O POVO, jornalista Marcos Sampaio, costuma escrever em sua coluna dominical que hoje há uma legião de "performers" com grande sucesso nacional, trata-se de uma outra categoria, bem diferente de um cantor, artista que nasceu com o dom da voz e da interpretação.

Não sei, contudo, se a aceleração dos dias e se na cabecinha dessas gerações mais novas, divididas nas letras X, Y, Z, Alfa, ainda sobra espaço para qualquer conteúdo acima de 15 segundos. Será?

Falei na rádio e repercutiu. A partir daquele lance - lamentável - envolvendo denúncias de assédio sexual por parte de um conhecido promotor de Justiça, fui perguntar à mentora de relacionamentos Bianca Cardoso Sales (@biancacardososales), o que ela tem sentido com as clientes nos atendimentos. Foi taxativa: "mulheres desejam a volta da paquera do passado, tudo aos poucos, com muita conversa, longe de qualquer sensação de assédio". O controle, rapaziada, está com elas, a quem cabe dá os sinais... Entendam, se puderem.

E, por fim, com o iminente reajuste das contas de energia, li por aí que estão considerando, além do consumo registrado, também a luz do sol, a luz divina e a luz no fim do túnel... se é que, para o brasileiro, esse facho de alívio um dia aparece.

NY: VAREJO

David, Patriciana e David Rodrigues: agenda do varejo em NY Crédito: arquivo pessoal

Nos dias 13 e 17 de janeiro a rede de farmácias Pague Menos compartilhou cases de sucesso em dois eventos da indústria varejista nos Estados Unidos. No dia 13 a entidade compareceu ao New York Retail Summit 2024, vitrine de insights inovadores e tendências disruptivas do setor varejista promovido pela Salesforce.

Durante o encontro, a presidente do Conselho de Administração da Companhia, Patriciana Rodrigues, proferiu palestra sobre as estratégias de adaptação às novas realidades do varejo farmacêutico.

E no dia 17 de janeiro, pelo quarto ano consecutivo, a empresa participou da NRF 2024 (Associação Nacional de Comerciantes de Varejo). Neste ocasião, a executiva atuou como painelista, destacando as mudanças culturais cruciais e necessárias para se adaptar às novas realidades do mundo contemporâneo. No registro, os primos Kadu Queirós (filho de Kaká Queirós e Katharine) e Davizinho (terceira geração da família) com Patriciana e David Rodrigues (CEO Makro).

No badalado Carnaval de Aracati, bacanas vão se reunir no Camarote Seu Domingo.

Jornalista e servidor do TRT-7, Eliézer Rodrigues Barbosa lança no Passeio Público, em 24 de fevereiro, às 11h, o livro "Castelo do Plácido: Apogeu e Destruição - 50 anos depois".

Estão abertas até dia 14 de fevereiro as inscrições para a próxima turma do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com O POVO. Acesse: fdr.org.br/novos talentos.

Muito útil o projeto "Preço Comparado - Supermercados", fruto de parceria inédita entre O POVO e Procon Fortaleza. A cada semana, listas comparativas de preços entre supermercados.

Intitulada de "Do Bloco ao Baile", já estão nas araras da rede fast fashion C&A as peças da coleção cápsula de Carnaval.

Brilho, paetê, cores, fantasia e sensualidade dão o tom da proposta, composta por macacões, tops, bodies, hot pants, calças, shorts, meias-calças, saias, entre outras. A ideia é que, com um conjunto de itens, a foliã consiga criar mais de um look, podendo ir desde o bloquinho ao Carnaval de salão.

Na foto, look com referências às sereias, figuras míticas sempre evocadas nessa época.

Requisitada party designer e festeira por natureza, Branca Mourão regressou de giro europeu com o marido, arquiteto Racine Mourão, direto para festejar seu aniversário, em brinde-baladinha, no endereço do casal, como só eles sabem fazer... levando amigos a dançar até o dia clarear. Alegria não tem preço. Cenas...