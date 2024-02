"Deixei a tristeza lá fora, mandei a saudade esperar...

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Fátima e Jardson Cruz: contagem regressiva para mais um Carnaval da Saudade

Contagem regressiva

Acontece neste Sábado Magro, pelo 56º ano, o Carnaval da Saudade do Náutico Atlético Cearense, um dos bailes mominos mais longevos e tradicionais do Brasil.

Sou suspeito para escrever sobre essa festa, já que minha ligação com ela é afetivo-familiar e precede, em muitos anos, o início da minha atuação como jornalista, com mais de 20 anos de métier.

Considero aquele salão mágico, lúdico, uma fantasia genuína, no corpo e na mente, daquelas que só os foliões de coração sabem viver.

A jovem de noviça (rebelde?), a sessentona de odalisca (com a barriga de fora), o casal romântico de colombina e pierrô (new love), sem falar nas fantasias trazidas por quem já desfilou na Sapucaí, os vestidos bordados relembrando os luxos dos bailes da TV Manchete, tem de tudo, o importante é brincar Carnaval.

Leques charmosamente se balançam na pista, tentando aplacar aquele calor (humano) de uma "massa real", como cantaram Caetano e Gal Costa, sendo ela, a grande homenageada da noite

do sábado.

Entre figurões, sobretudo da política, do empresariado, da advocacia, da Medicina, da cena cultural, e brincantes afins, a regra é deixar a "tristeza lá fora" e mandar a "saudade esperar". Primeiras horas da noite serão comandadas pela Orquestra Brasas Seis, sucedido pela banda Os Transacionais, com a promessa de levar o fervo até o amanhecer.

À frente, presidente do Alviverde, Jardson Cruz (na foto com Fátima), assim como demais integrantes da diretoria e do conselho do Clube, um patrimônio arquitetônico e socio-cultural do Ceará.

Quem for, nos vemos entre confetes e serpentinas.

Viva o Zé Pereira!

Meu Escritório é na Praia

Foto: ricardo braz/ divulgação Medalhista olímpico de judô e empresário Flávio Canto com esposa Gabriela Palermo e Thomas, filho do casal

De atletas a personalidades de todas as áreas, a praia do Preá, município de Cruz (CE), se consolida como ponto de encontro nacional dos bacanas em busca do kitesurf. Em 2024, o paraíso natural receberá o primeiro beach club do País com infraestrutura especializada para os amantes do esporte náutico. Chama-se Carnaúba Wind House, mais um projeto do Grupo Carnaúba.

Na foto, Flávio Canto e Gabriela Palermo, sócios-fundadores e embaixadores do novo empreendimento. Para o medalhista olímpico de judô e empresário, o Preá é o lugar onde ele aprendeu que o vento iria mudar a sua vida para sempre. "Chega um momento que a gente começa a perceber que em vez de uma semana dá para ficar duas. Em vez de duas, dá para ficar três. Isso significa 'indicador de felicidade'. Quanto mais tempo eu puder ficar aqui, mais feliz eu fico", declara Flávio.

Com títulos vitalícios e conceito de hospedagem flexível, o Carnaúba Wind House oferece aos sócios o conforto de uma casa de férias com a estrutura de um hotel alto padrão para toda a família. Na foto, o casal com o filho Thomas.

Londres

Foto: arquivo pessoal Tasso Pacheco e Fernanda

Dinâmico empresário da construção civil, desbravador da Região Metropolitana, Tasso Pacheco escolheu Londres para comemorar seu aniversário, última quarta-feira, ao lado da esposa Fernanda Pacheco. Na foto, casal entre as famosas cabines telefônicas e o Big Ben.

Paris

Foto: arquivo pessoal Clarissa e Edson Santana com as filhas Clara e Eduarda: Paris em família

Requisitado advogado, Edson Santana deu pausa na agenda para percorrer as belezas da Europa com esposa Clarissa e as filhas Eduarda e Clara Santana. Além de Paris, onde posaram para a foto, família visita cidades da Bélgica, da Suíça, além de Londres.

Alalaô

Foto: LUPREZIA/ divulgação Mileide Mihaile: presença dentre as famosas do Baile do Rosewood

Pelo sexto ano consecutivo, a influenciadora e empresária cearense Mileide Mihaile se prepara para desfilar como musa na Marquês de Sapucaí. Em 2024, ela sai na avenida pelas escolas Independente Tricolor e Grande Rio. Também no roteiro, o Baile do Copacabana Palace no sábado de Carnaval.

Na foto, Mileide durante o I Baile de Carnaval do Hotel Rosewood (SP), quando trajou criação do atelier Alexandrina, com styling de Luiz Plínio. Com o tema "É da Nossa Natureza", em menção à flora e fauna brasileira, ela representava uma Vitória Régia.

Confira em @pauseopovo, vídeo da beldade em recente ensaio da escola do coração na Apoteose do Samba.

Badalação pura

Noite do último sábado, 27, em Aracati, cantor Gusttavo Lima fez show para multidão, antecipando o festival musical programado para o período do Carnaval na cidade. Prefeito Bismarck Maia e Gláucia, juntamente com os filhos Eduardo Bismarck (deputado federal) e Guilherme Bismarck (deputado estadual) receberam amigos e autoridades de toda a região para a prévia. Ponto de encontro de bacanas foi o Camarote Seu Domingo, sob condução dos sócios Amon Marques e Kairo Chaves. Cenas...

Amon Marques, Eduardo Bismarck, Kairo Chaves, Victor Perlingeiro e Maria Braz Crédito: @xicosandro Bismarck Maia e Gláucia com Gusttavo Lima Crédito: Thais Mesquita/ divulgação Diego Gregório, Cris Moreira, Maria Braz e Victor Perlingeiro Crédito: @xicosandro/ divulgação Lélia Albuquerque e Ticiana Sampaio Crédito: @xicosandro/ divulgação André Linheiro de Daniele Crédito: @xicosandro/ divulgação

Últimas

Ideal Clube realiza nessa sexta, 2 de fevereiro, das 18 às 23 horas, o tradicional Carnaval Pais e Filhos. Atrações: David Valente e Alex Oliveira.

Empresária Fabrícia Vieira, proprietária do Ateliê Três Marias, organiza a primeira edição do Bloquinho Kids para a criançada, neste sábado, 3, a partir das 16 horas, no Shopping Salinas.

Circo Americano, na Avenida Washington Soares, merece a visita. Artistas de vários países e espetáculo acompanhado por banda ao vivo.

Com agenda cada vez mais dinâmica com atrações para todas as idades, Shopping Del Paseo anuncia aulas de yoga às segunda e quartas às 18 horas e de zumba, nos mesmos dias, às 19 horas. Às terças e quintas, às 19 horaas, acontecem aulas de ritmos de dança.