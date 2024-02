Folia com as cores de Aldemir Martins

Foto: JoaoFilho Tavares Eliziane e Evandro Colares

Pelo sétimo ano, Eliziane e Evandro Colares abriram as portas de sua Advance Comunicação para a realização do já tradicional bloco "Tamo Junto".

Camisas da festa traziam reproduções de obras do artista cearense Aldemir Martins, com os gatos e galos que marcam o trabalho do criador.

Muitos nomes de expressão do mundo empresarial, político, médico, advocatício e da Comunicação compareceram ao evento, com cortejo no início da noite pelas ruas da Praia de Iracema. Seguem registros...

Zoom

Dentre os muitos famosos que compareceram ao primeiro baile de Carnaval do luxuoso Hotel Rosewood São Paulo, zoom na presença de Mariana Ximenes, apontada como uma das presenças de destaque na noite. Com o tema "É da Nossa Natureza", festa evocava a identidade nacional por meio de suas manifestações por meio dos seres da flora e da fauna. Ela brilha! Confira em

@pauseopovo, braço digital da coluna no Instagram, mais registros de quem fez bonito no festão.

Entre amigos

Mana e Manoel Holanda reuniram amigos, no último dia 21 de janeiro, comemorando os 84 anos do anfitrião. Com a residência do casal, nas Dunas, decorada por Jacaúna Aguiar e elogiado buffet do chef Rafael Sudatti, as conversas evoluíram ao almoço ao início da noite. Seguem presenças...