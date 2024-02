Pintei e bordei no fds, mas o "zap" da Câmara...

Foto: Divulgação Wee Travel Nathália Abreu: ótimos números da sua Wee Travel

Pintei e bordei...

...no fim de semana, mas nada comparado ao que deve ter sido, pelo que soube, a "animação" do grupo de WhatsApp dos vereadores de Fortaleza - e as conversas inbox - após a abertura dos "trabalhos" legislativos de 2024. Para esses casos, em que até a calcinha da parlamentar entra nas declarações públicas dos edis, só cabe uma expressão, popularizada pelo apresentador João Inácio Júnior: "bafulê".

E seguindo na vibe do "esculhambation, tion, tion"..., descendo até o chão (Ui!) - sinto que o birô do ministro da Educação, Camilo Santana, está mais bagunçado do que a minha escrivaninha, haja vista a divulgação antecipada da lista do (importantíssimo) Sisu, dentre outros desarranjos da Pasta, que tinha começado com tanto fôlego no novo governo. Um leitor manda perguntar se seria por excesso de política na agenda...

Ainda no âmbito das letrinhas partidárias, que insistem em interferir no que raramente está fluindo bem melhor na prestação de serviços ao cidadão, ainda tem gente sem aceitar a saída do médico Daniel Holanda da superintendência do IJF.

Sem filiações partidárias e aplaudido gestor na área da saúde, chegou à função após passagens bem sucedidas pelo Hospital da Mulher e HGF, ambas com avanços significativos e comprovados numericamente, como acontece no mundo privado.

O médico ia, com certa frequência, à Câmara Municipal apresentar balanços, tirar dúvidas dos vereadores, sempre com muita base e preparo, tanto que recebeu o apoio das bancadas de oposição e situação mediante a dança (política) das cadeiras. É, amigos, a campanha começou!

E já que estamos em clima de Carnaval, o lance é o seguinte, para o Ceará se tornar o Rio de Janeiro, só está faltando a Marquês de Sapucaí. Temos o mar, o calçadão, as escolas de samba, os blocos, e até as facções criminosas decretando toque de recolher nas periferias, como ocorreu essa semana no Pirambu. Comércio, escolas, postos de saúde obedecendo ao poder paralelo da criminalidade.

Quem fica na bolha aldeotina talvez nem saiba, mas em certos bairros, para que fornecedores privados de serviços (como Internet) possam fazer ajustes e melhorias de redes e estruturas, é necessário um comboio, previamente agendado, reunindo polícia e técnicos das empresas todos numa mesma data.

E vou indo... porque na verdade, das contas do início do ano, ficou faltando eu pagar a taxa do lixo, cartada maior de todos os opositores a José Sarto. No Brasil de hoje, a força vital não é mais nas batidas do coração, mas no bolso. Salve-se quem puder!

Flores...

Jubileu de Platina

Fundadora e CEO da Acal, respectivamente, Marlene Cabral e Daniela Cabral, dão início às celebrações de 70 anos do grupo, uma das referências do Estado no segmento de materiais de construção. Em evento para fornecedores, intitulado de Acal Conecta, elas e os demais diretores, já na terceira geração do negócio, anunciaram novidades para o primeiro semestre, como a nova Acal Conceito no Eusébio e o primeiro showroom em Sobral, chegando a dez unidades de lojas físicas até o meio do ano. Também foi anunciada a abertura de mais dez lojas showrooms até o final de 2024, somando mais de 540 colaboradores diretos. Vida longa à Acal!

Reconhecimento

Rede cearense Mercadinhos São Luiz conquistou o primeiro lugar no ranking de melhores empresas para trabalhar no Varejo em 2023, na categoria grandes empresas (de 1000 a 9.999 funcionários). Esta é a décima vez que a empresa conquista espaço, no Prêmio GPTW, entre as melhores do País no segmento e a primeira vez que assume o topo do pódio. Na foto, diretor-presidente Severino Ramalho com o troféu.

Ótimos números

CEO da Wee Travel, executiva Nathália Abreu comemora, em suas muitas viagens pelo planeta, os ótimos números da agência de viagens especializada em turismo de experiência e roteiros personalizados. Em 2023, o segmento de viagens de luxo no Brasil como um todo teve um incremento de 68,97% em relação a 2022, segundo o relatório anual 2023-2024 da International Luxury Travel Market.

O desempenho da Wee Travel segue o bom momento do mercado, especialmente os de viagens de luxo no País. Em 2023, o volume de vendas das empresas desse nicho cresceu 63%, em viagens a lazer, comparado ao registrado em 2022.

Vale lembrar que a cearense Natália Abreu foi reconhecida como uma das 100 Poderosas do Turismo PANROTAS em 2023. Sucesso! Na foto, curtindo a temporada de ski em St. Moritz, na Suíça.

Axé na veia!

Como acontece a cada 2 de fevereiro, comitiva de cearenses partiu para Salvador a fim de curtir festas que antecedem e sucedem a data, assim como viver o ápice da agenda, com as celebrações no Rio Vermelho.