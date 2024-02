Pílulas deixadas por Walt Disney em livro....

Foto: Divulgação Novo livro da Editora Planeta traz frases de Walt Disney

Dreams come true

Guru permanente do mundo business em muitas dimensões, o legado do pensamento de Walt Disney ganha mais uma publicação. Editora Planeta lança esse mês no Brasil o livro "A sabedoria de Walt Disney", obra que reúne frases ditas ou escritas pelo grande nome da indústria cinematográfica e fundador da Walt Disney Company.

Ao longo de sua carreira, Walt Disney compartilhou suas filosofias de vida, seus ideais, sonhos e esperanças para um mundo melhor, numa versão mais orgânica e genuína em relação ao que vemos hoje, em escala industrial e duvidosa, nas redes sociais - hello, turma coach!

A publicação traz coletânea dessas citações atribuídas a ele, extraídas de entrevistas ao longo da carreira, pílulas de sentimentos e empreendedorismo do visionário da fantasia, cujas criações impactaram, de forma irreversível, o acúmulo cultural humano. Mickey está simbolicamente introjetado na sociedade global, assim como a Coca Cola.

Saindo dos "parques" para a vida real (snif)...

...algumas frases, realmente, são eternizadas na história, para o bem ou para o mal... como a declaração de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, por ocasião da reabertura dos trabalhos na Casa, última segunda-feira.

Ao declarar que o Orçamento da União "pertence a todos e não apenas ao Executivo", enfiando a faca nos peitos do Governo contra cortes no pagamento de emendas parlamentares, ele verbalizou, em caráter institucional e para toda a Nação, uma relação entre poderes cada vez mais promíscua e desconectada com as grandes questões da sociedade. Há uma força-tarefa no tapete azul, mas pelas reeleições e perpetuações no poder.

Sinceramente, ainda bem que tem já já o Carnaval, a fantasia brasileira de quatro dias, sem as quais fica difícil enfrentar a real.

E nesse clima trajado em colã de lurex com meia arrastão, chapéu de pirata, cerveja latão e peruca de palhaço, os solteiros estão cada vez mais distantes do imaginário romântico dos príncipes e princesas deixado por Walt Disney, lá do começo do texto...

Matéria de ontem, no O Globo, mostra que segundo o relatório "Year in Swipe", do aplicativo de namoros Tinder, e o dicionário Oxford, a onda da vez são os "Situationship", modelos de relacionamento preferido pela Geração Z (os nascidos entre 1995 e 2010).

Trata-se de um acordo entre as partes que fica ali entre o namoro e a amizade, podendo oscilar entre amor e sexo a depender da "situação", de cada um e dos dois. Tudo bem fluido, sem mágoas, nem rancor. Como diz o ditado, "o que é combinado não sai caro". E como diz um amigo, "chifre é uma expressão tão démodé". É que com as novas versões para o "rala e rola", o amor sofrido e a dor de cotovelo remetem ao passado, quando havia a expectativa de se viver por toda a vida com um único parceiro ou parceira.

Bom, cada um no seu quadrado e estamos conversados. Ser feliz é o que importa, ainda mais no Carnaval. Como diria Walt Disney:

"Eu posso ensinar qualquer coisa a qualquer um, menos a sorrir".

Verdade.

Flores...

Ainda pelo salão...

Mais cenas de quem compareceu, noite do último sábado, ao tradicional Carnaval da Saudade do Náutico Atlético Cearense... Lilian Ramos Crédito: João Filho Tavares Lucio Pontes e Vanja Fontenele Crédito: JoaoFilho Tavares Marilza e Mimosa Pessoa Crédito: JoaoFilho Tavares Flavia Castelo e Eduardo Bezerra Crédito: JoaoFilho Tavares Lia Freire, Martinha e George Assunçao Crédito: JoaoFilho Tavares Lili e Colombo Cialdini Crédito: JoaoFilho Tavares Marcelo e Luciana Aragão, Marina e Paulo Andre Holanda Crédito: JoaoFilho Tavares Maria Jose Lopes, Roberto Pamplona e Edi Sousa Crédito: JoaoFilho Tavares José do Egyto e Maria Crédito: JoaoFilho Tavares Carlos Gualter Lucena e Meton Vasconcelos Crédito: João Filho Tavares Jose Valdo e Marta Peixe Crédito: JoaoFilho Tavares Sheila Benevides e Paulo Hernando Crédito: JoaoFilho Tavares

Zoom

Foto: Lu Prezia, Ale Virgílio e Leca Novo/ Divulgação Sasha Meneghel no Baile da Vogue

...E enquanto o Copacabana Palace se prepara para seu tradicional baile momino, no sábado de Carnaval, segue repercutindo no mundo dos famosos as fotos de quem fez bonito no Baile da Vogue, também no centenário hotel carioca.

Dentre as presenças, a modelo e empresária Sasha Meneghel que, obedecendo ao tema da festa, "Galaktika", foi incorporando a princesa Xeron, personagem que a mãe dela, apresentadora Xuxa, interpretou em 1989 no filme "Princesa Xuxa e os Trapalhões". Ela brilha!

Folia de gerações

Última sexta-feira, 2, o Ideal Clube realizou mais uma edição de seu tradicional Carnaval "Pais e Filhos na Folia", momento de muita alegria e diversão entre famílias frequentadoras do clube e convidados. David Valente e Alex Oliveira comandaram a festa.

Registros...

Larissa e Sara Ary Crédito: JoaoFilho Tavares Jaqueline, Sara, Camilo e Antonio Viana Crédito: JoaoFilho Tavares Ana Luiza e Urbano Costa Lima Crédito: JoaoFilho Tavares Excelsa e Arthur Costa Lima Crédito: JoaoFilho Tavares Gilberto e Nisa Holanda, Socorro e Fatima Cavalcante Crédito: JoaoFilho Tavares Sergio Esteves e Fernanda Teixeira Crédito: JoaoFilho Tavares Chico Esteves, Liana e Elis Mesquita Crédito: JoaoFilho Tavares Amarilio Cavalcante e Fernando Nunes Crédito: JoaoFilho Tavares Kal Aragão, Fernando Esteves e Amarilio Cavalcante Crédito: João Filho Tavares Aloisio e Silvia Tigre e Samia Cavalcante Crédito: JoaoFilho Tavares Bia Jordão, Ana Paiva e Fatima Duarte Crédito: JoaoFilho Tavares