De Medalha ao mar de Iemanjá, quintou!

Reconhecimento

Empresário Francisco Philomeno Neto, presidente da Construtora Preferencial e sócio idealizador do Centro Fashion, foi homenageado, pela Câmara Municipal, com a Medalha do Mérito Industrial Edson Queiroz.

Comenda, proposta pelo vereador Professor Enílson (Cidadania), reconhece desempenho e dedicação do executivo em prol do desenvolvimento industrial e comercial na Capital.

Registros...

Vereador Professor Enilson, propositor, e Francisco Philomeno Neto Crédito: Fotos André Lima/ CMFor Vereador Erivaldo Xavier e Francisco Philomeno Neto Crédito: André Lima/CMFor Francisco Philomeno Neto com Naiana, Bernardo e Lucas Crédito: André Lima/CMFor

Dia de Iemanjá

Além da turma de Denise Bezerra e Gil Santos, que publiquei na semana passada, quem também foi à Bahia para os festejos de Iemanjá, em 2 de fevereiro, foi a diretora e sócia do Grupo Samaria (Camarões Potiporã), Christianny Diógenes, com marido Will Maranhão e comitiva de amigos do CE.

Registros...

Gourmet

Foto: Yoto Cozinha Nikkei / Divulgação João Mello, Andrea Antonucci, Duda Barros, Duda Barros, Gabrielle Nobre e Charles Dal Belo

Grupo OE anuncia abertura, essa semana, do novo empreendimento gastronômico: Yoto Cozinha Nikkei. No Meireles, casa tem o chef Marcus Kanashiro à frente da cozinha, utilizando técnicas inovadoras e injetando, assim, um toque contemporâneo e moderno na culinária tradicional japonesa, é a proposta do menu. À frente, além do chef, estão os sócios Gabrielle Nobre, Duda Barros, Andrea Antonucci, João Melo e Charles Dal Belo, juntos na foto.

Sucessão

Foto: Lu Prezia/ Divulgação Antônio Oliva assume, nesse Carnaval, a posição de sucessor do Camarote Nº1, ocupando o lugar do pai, José Victor Oliva, que há 34 anos cuida do desejado espaço

Um dos espaços mais desejados e badalados da Marquês de Sapucaí, o Camarote Nº 1 passa a uma nova fase com a chegada ao comando de Antônio Oliva, sucessor de um dos maiores visionários do entretenimento do Brasil. Aos 26 anos, o empresário, DJ e filho de José Victor Oliva e Hortência Marcari assume a posição de sucessor do icônico espaço que há 34 anos agita o Carnaval carioca. Ao assumir o comando do Camarote Nº1, Antônio destaca que, embora traga uma visão contemporânea, todos os seus empreendimentos carregam aprendizados do pai.

Almoço empresarial

Por ocasião de almoço empresarial, na última terça-feira, CDL Jovem realizou o painel "NRF: Insights e Tendências do Varejo", reunindo as novidades apresentadas na maior feira do varejo mundial. Na mesa de debates, presenças de Marília Ximenes, diretora e superintendente do Shopping Eusébio; Luciana Grinstein, diretora comercial, marketing e produto da DelRio, e Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. Registros...

Davi Macedo e Guilherme Colares Crédito: JoaoFilho Tavares Alexandre Diniz, Jose Soares, Lucas Barreto e Thiago Oliveira Crédito: JoaoFilho Tavares Lucas Brinate, Wilson Sa e Arthur Frota Crédito: JoaoFilho Tavares Scarlett Soares e Katherine Bezerra Crédito: JoaoFilho Tavares David Correia, Mirian Bastos e Erisson Viana Crédito: JoaoFilho Tavares Enila Alves e Allan Sankey Crédito: JoaoFilho Tavares Eliziane e Evandro Colares, Micheli Ribeiro e Raissa Nogueira Crédito: JoaoFilho Tavares Patriciana Rodrigues, Luciana Grinstein e Marilia Ximenes Crédito: João Filho Tavares