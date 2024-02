Por trás da euforia, um traço identitário

Foto: ARQUIVO PESSOAL Carolina Mendonça e Ronald Feijó, Rodrigo Maia, Gladys Esmeraldo e David Moura do Carmo

Transe nacional

...E depois de algumas semanas flertando, aqui no nosso papo diário, entre o lúdico e o lascivo que permeiam o Carnaval no Brasil, chegamos à esperada sexta-feira, pelo menos para os foliões de carteirinha.

Vi ontem na web uma discussão entre "Carnalovers", aqueles que amam a festa mais brasileira de todas, e "Carnahaters", os que odeiam.

Os que não gostam, entendo de verdade! O tumulto em algumas áreas das cidades, os banheiros químicos e seus odores, a barulheira, a convivência com uma massa de ébrios fantasiada de piratas, bailarinas, marinheiros, palhaços ou mesmo de nada, só de alegria...

A despeito do incremento - milionário - que a festa promove na economia nacional, impactando dezenas de setores, o período momino é desafiador para quem não é adepto do "Alalaô" e suas derivações mais atuais.

Prefiro, contudo, me deter aqui aos que se entregam entre confetes e serpentinas, de coração... Em um mundo tão acelerado e conturbado, genérico, comercial, artificial e ensaiado, o que faz a senhorinha cantar, de mão no peito, o refrão de "Estrela Do Mar"? Ou a criança, fantasiada de passista, pular ao som de "Me dá um dinheiro aí"? Ou milhares de pessoas irem fritar nas ladeiras de Olinda ao som do frevo "Voltei Recife"?

Chama-se identidade cultural e é um dos aspectos que nos carimba como brasileiros, já que não temos touradas como os espanhóis, nem fados como os portugueses, o Dia dos Mortos no México, o Ramadã no Mundo Islâmico, o Oktoberfest na Alemanha...

Nos tornamos a sociedade da segmentação. O conceito de "tribo urbana", nascido nos anos 1990-2000, foi se verticalizando, se afunilando, se fechando até chegarmos ao hoje, um espaço de convivência coletiva forjado na individualidade e no narcisismo.

Deixa o bloco passar, a escola de samba desfilar, a passista se exibir, o Rei Momo mandar beijo, o estandarte colorir os céus das cidades! Esse transe aí, sem nenhuma explicação objetiva e material, é uma das últimas experiências coletivas a agregar culturalmente todo o nosso povo.

Viva o Carnaval do Brasil.

E eu... vou viver - intensamente - o meu. A gente se reencontra na sexta-feira, dia 16.

Ski & champs...

Globetrotter, expert nos points deluxe mais desejados do planeta, David Moura do Carmo e o marido Johan Olsson foram cicerones de comitiva de cearenses na estação que os dois frequentam a cada temporada de ski. No Val D'isere (França), hospedados no icônico Les Airelles, amigos de longas datas se dividiram entre a prática do esporte e os ótimos restaurantes e bares da região. Ponto alto: jantar no badalado Piaf, antecedido por champs & afins na penthouse (200m²) onde David e Olsson se hospedaram. Cenas...

Foto: ARQUIVO PESSOAL Carolina Mendonça e Ronald Feijó, Rodrigo Maia, Gladys Esmeraldo e David Moura do Carmo

O POVO: Novos Talentos

Estão abertas até dia 14 de fevereiro as inscrições para a próxima turma do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, que é realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO. Exclusivamente on-line, as inscrições devem ser feitas pela página oficial do programa: fdr.org.br/novostalentos.

Abram Alas

No mundo da influência digital, a cada temporada uma personagem dita as regras. Dessa vez, a bola está com Lívia Nunes, pioneira não apenas nas escolhas - ousadas - de moda, mas também na estética com a qual publica seus conteúdos, sempre em clima paparazzo, como se o espectador estivesse espiando sua vida de milionária ao lado do marido, Adibe Marques, filho de João Adibe Marques, CEO e presidente do Grupo Cimed.

Na foto, a web celebrity durante sua chegada ao Baile de Carnaval da Vogue no Copacabana Palace. Para se diferenciar das inúmeras outras beldades presentes, ela e o fotógrafo Joao Kopv propuseram um mix entre luxo e pop, com Lívia sentada nas cadeiras dos botecos da orla carioca, trajando vestido The Attico, joias Tiffany & Co e as próteses e efeitos especiais de Jon Pavan, compondo uma alienígena ultrafashion. Ela sabe causar!

RA&A: 33 anos

Rocha Neto, Rodrigo Jereissati e Amanda Arraes Pontes, sócios do requisitado escritório Rocha, Araújo & Arraes Advogados, reuniram demais sócios, colaboradores e parceiros para brinde, comemorando os 33 anos de atuação da tradicional banca, que consolida a prestação de serviços também em São Paulo, onde mantém unidade. Seguem registros do momento.