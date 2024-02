Náutico Atlético Cearense realizou no sábado, 3 de fevereiro, a 56ª edição do Carnaval da Saudade, um dos bailes mominos mais longevos do Brasil.

Presidente Jardson Cruz e demais membros da diretoria e conselho anfitrionaram a animada noite, marcada pela presença de famílias que, tradicionalmente, participam do evento.

Na música, Orquestra Brasa Seis, seguida da banda Os Transacionais. Nomes de expressão de vários segmentos compareceram à festa. Presenças...

Zoom

...E no badalado Baile da Vogue, no Copacabana Palace, zoom na presença de Luciana Gimenez, que apostou em vestido assinado pela estilista Alessandra Cacciatore, com 70 mil cristais e avaliado em R$ 10 mil. A proposta era representar a água e todas as questões que envolvem esse insumo essencial à vida humana. Artista, que sofreu um drama pessoal após trágico acidente enquanto esquiava, narra nas redes sociais e plataformas de vídeos todos os detalhes do episódio, o qual ela correu o risco de ter uma das pernas amputadas.

Pais e filhos

Ideal Clube reuniu papais, avós e muitas crianças no seu "Carnaval Pais e Filhos", prévia da folia no salão nobre do clube. Ao som de David Valente e Alex Oliveira, crianças e adultos caíram na folia ao som de músicas que marcaram carnavais.

Presenças...