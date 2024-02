Folia carioca, baiana e pernambucana seguem liderando as atenções de todo o País, com a presença de bacanas cearenses pelos camarotes e escolas de samba. Edson Queirós Neto e Ticiana comandaram turma das mais animadas no Rio, numa verdadeira maratona entre bailes e desfiles. Mesmo destino de Melaine Fernandes e Eduardo Diogo, que compareceram ao glamouroso baile de Carnaval do Copacabana Palace e desejados camarotes da Marquês de Sapucaí. Na Bahia, Kaká Queirós e Katarine, junto com Fernando Rodrigues e Melânia, apostaram no tradicional Camarote Salvador. Também por lá, o empresário de impacto social Preto Zezé, que foi recebido por Preta Gil no Expresso 222. Cenas...