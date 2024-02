Da saúde, passando ao mix sacro-profano, quartamos!

Foto: FCO FONTENELE Médica Danielle Cortez foi entrevistada por Clovis Holanda no programa Pause, no YouTube o O POVO

Na balança...

da vida

...Ainda repercute, nas "linhas" da web, a entrevista que a médica nutróloga Danielle Cortez me concedeu na última sexta-feira, ao vivo, no Programa Pause, mais nova atração da grade do O POVO em seu canal no Youtube.

Alguns pontos da conversa, recheada de novidades no tratamento da obesidade ou mesmo na luta contra a balança merecem friso:

O polêmico medicamento Ozempic, cujo sucesso mundial gerou mais procura do que a indústria conseguiu atender, é eficiente, seguro, oferece outros benefícios em relação a drogas do passado, mas deve ser usado obrigatoriamente com acompanhamento médico.

Aquela máxima de que o vinho tinto, em pequenas quantidades, pode ser benéfico ao sistema cardiovasculatório caiu por terra. Últimas pesquisas demonstram que não há, no consumo de álcool, qualquer efeito positivo para a saúde.

Uma das diferenças do consumo hedônico de alimentos (por prazer palatal) das compulsões alimentares é que, nesses últimos casos, a pessoa come para preencher um vazio emocional insasiável, optando, por vezes, até por alimentos que, numa situação de pleno equilíbrio mental, nem seriam escolhidas. Um outro aspecto é a "ressaca" emocional pós-exageros, com a sensação de arrependimento e derrota.

Maior sentimento levado por obesos ao consultório não tem a ver com estética e nem com saúde, mas é a sensação de fracasso na vida. Essa perspectiva tem a ver com imagem cruel que a sociedade criou em cima das pessoas gordas, muitas vezes vistas como preguiçosas, sem disciplina e sem força de vontade.

O movimento "body positive" tem seu papel de importância no sentido de combater o preconceito contra corpos gordos e também na autoaceitação da imagem, mas a obesidade, assim como o uso do cigarro, deve ser consciente. Sobrepeso é fator de risco para inúmeras doenças, inclusive que podem levar à morte. Isso precisa estar sempre claro para a sociedade.

Reposições hormonais só devem ser feitas por médicos e para casos de insuficiência de hormônios. As aplicações pra fins estéticos, como nos ciclos muitos comuns em alterofilistas e chips da beleza, não são recomendadas e acarretam riscos à saúde.

Quem quiser conferir pode acessar o canal de YouTube do O POVO ou procurar nas plataformas de audio, como Spotify, pelo podcast "Pause por Clovis Holanda". Vale a pena!

ESG: Reconhecimento

Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante entregou, na segunda-feira, 19, o selo ESG - FIEC, comenda da indústria que reconhece os esforços, inovações e avanços de empresas cearenses nas áreas Ambiental, Social e de Governança.

Foram contemplados com o distintivo, referente ao ano de 2023, a fabricante de autopeças Durametal S/A, representada pelo presidente, empresário Felipe Gurgel, e a Naturágua - Águas Minerais Indústria e Comércio S/A, pela presidete do Grupo Telles, empresária Aline Telles Chaves, juntos com o líder do setor industrial cearense na foto.

Além do aplauso público aos grupos envolvidos, a ação da Fiec visa compartilhas "cases" e estimular o compromisso das empresas cearenses com a sustentabilidade e incentiva outras indústrias a adotarem práticas semelhantes.

Entre amigos...

O empresário Netinho Bayde recebeu em sua bela casa, na Lagoa do Uruaú, em Beberibe (CE), grupo de amigos para um encontro agradável durante o Carnaval. No meio da "folia light", os negócios do anfitrião com cavalos Quarto de Milha tiveram bom espaço nos papos. No registro, Xand Avião, Netinho Bayde, Thiago Bayde, Kaká Diniz, Victor Cavalcante e Sayde Bayde.

Sacro ou profano?

Passado o calor da folia carioca, ainda repercute, na web, as críticas direcionadas a João Lucas, marido de Sasha Meneghel. Ex-cantor gospel, ele é alvo de questoninamentos por parte dos fãs evangélicos, que veem o novo momento do rapaz como uma entrega à vida mundana.

Ao lado da esposa, formou um dos casais de destaque no badalado Camarote N1, quando a filha de Xuxa surgiu portando uma bag-uísque, ação de marketing de influência em parceria com a marca Johnnie Walker, mais precisamente do rótulo Gold Label Reserve. Entre o sacro e o profano, o importante é que eles deram o que falar.

Presença

Da comitiva de cearenses presentes ao Camarote N1, no desfile das Campeãs, madrugada do último sábado, zoom nas presenças de Liliana Diniz, Priscila Mari e Mariana Mota Marinho. No domingo, trago página especial com os cearenses na Sapucaí.

Como em Veneza

Relembrando a beleza clássica dos antigos carnavais, Andrade Mendonça e Francisco Campelo reuniram turma amiga, em seu endereço, para champs & afins momino, momento de muita amizade, boas risadas e a beleza glamourosa das máscaras de Carnaval. No registro, Francisco Campelo, Sandra Lazera, Mércia Vieira, Manoela Brandão, Samuel Fiúza e Daniela, Alexandra Rolim e Andrade Mendonça.

Últimas...

Livro "Castelo do Plácido - Apogeu e Destruição 50 Anos Depois", de autoria do servidor do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) Eliézer Rodrigues, será lançado neste sábado (24/2), às 11h, na Praça dos Mártires (Passeio Público).

Hotel Gran Marquise lançará seu rooftop no pôr do sol nesta quinta-feira (22), para convidados. Projeto é parte de uma profunda modificação conceitual da cobertura do Cinco Estrelas do Grupo Marquise, que começa com toda a repaginação arquitetônica do espaço. Projeto de Racine Mourão.

Novo selo e carimbo dos Correios celebram os 50 anos da Universidade de Fortaleza.

Grupo Carmehil acaba de receber a certificação ISO 9001:2015 SGQ, um reconhecimento internacional que comprova a excelência de seu sistema de gestão da qualidade.

Diretores do Grupo Atitude, Laís Soares e Paulo Aragão curtiram o período de Carnaval com os filhos explorando a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo.

Diretores do Hospital São Carlos/Rede D'Or, Francisco Monteiro e Wilson Meireles comemoram os 36 anos de excelência em saúde do Hospital. Entre os destaques ao longo desses anos, foi o primeiro hospital privado do Ceará a realizar um transplante de fígado em paciente do SUS e é detentor do título de primeiro hospital do Ceará a realizar o 1º transplante de fígado inter-vivo pediátrico do Ceará.

Até amanhã