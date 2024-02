Foto: reprodução Filme Zona de Interesse: a linguagem eufemística para encobrir o mal

A jornalista Regina Ribeiro, Editora Chefe do OP+, publicou artigo no O POVO dessa quarta-feira, 21, compartilhando análise sobre o aplaudido filme "Zona de Interesse", em cartaz nos cinemas.

Na obra, como bem esmiuçou minha querida colega, o diretor britânico Jonathan Glazer introduz o espectador no cotidiano de uma família, vivendo em uma bela casa com piscina e jardim, a poucos metros dos campos de Auschwitz.

Da "equipe" de Hitler, o patriarca-protagonista tem a missão de exterminar a maior quantidade possível de judeus ao mesmo tempo, alternando o genocídio com banhos de sol e brincadeiras com as crianças no gramado da residência.

Ao contrário de filmes do gênero, que exploram as cenas bárbaras do Holocauto, em "Zona de Interesse" a narrativa se dá pelas imagens mais banais do dia a dia de uma família feliz, cercada por flores, enquanto a casa é invadida pelo cheiro de cadáveres sendo incinerados.

A linguagem entre os adultos é eufemística, nada pode quebrar o clima do chá entre as plantas. As crianças, muitas vezes mais perspicazes do que nós, até percebem que há algo estranho "no ar", mas não entendem do que se trata.

Enquanto lia o texto, que pode ser conferido em O POVO+ com o título "Zona de Interesse, Auschwitz e o mal ordinário", lembrava das inúmeras imagens e áudios, flagrados ou vazados na imprensa e nas redes sociais, nos quais poderosos, geralmente do segmento político, empresarial, jurídico e policial, fecham esquemas de contravenção usando expressões bem leves.

As conversas se dão via códigos comunicacionais que suavizem qualquer possibilidade de relacionar a tratativa corrupta com o resultado prático na vida do cidadão brasileiro, sobretudo dos mais carentes.

Quem não lembra de alguma reportagem no televisivo "Fantástico" (Globo) revelando troca de envelopes contendo dinheiro público? Ou externando esquemas de desvio de verbas milionárias destinadas originalmente à saúde e educação?

Trazendo para a "Aldeia, Aldeota", entrou para o dicionário da roubalheira o caso do dinheiro surrupiado da merenda escolar de alunos de escolas públicas, dos banheiros químicos destinados aos miseráveis do Interior, do Fundef nas Prefeituras, dos aposentados que caíram no golpe do crédito consignado....

Pois é...

Em um paralelo direto com o tal filme, no qual não há a demonstração de qualquer remorso por parte dos envolvidos no massacre, fiquei imaginando como funciona a cabeça dos agentes de corrupção no Brasil...

O que será que passa no juízo, ou não, ao olharem para suas mansões, carros, iates e viagens adquiridos com o dinheiro do contribuinte?

Talvez deva ser por isso que, em determinados meios e contextos, as conversas precisem ficar sempre na puerilidade, banhada de leveza, em tons eufemísticos e sem entrar em nenhuma das questões da coletividade, mesmo nas menores. Assim como no filme, quebraria o clima do "chá".

Presença

Foto: Manu Scarpa e Lucas Ramos /Brazil News e Leca Novo Carlos Jereissati Filho: presença no Camarote N1, na Sapucaí

CEO da Iguatemi S.A. e um dos empresários mais influentes no varejo de luxo e serviços alto padrão no País, Carlos Jereissati Filho foi uma das presenças no Camarote N1, para o Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí. Pouco visto em eventos sem relação com a - poderosa - função que ocupa, deu pausa na agenda para curtir o samba in loco.

Vrá!

Foto: Manu Scarpa e Lucas Ramos /Brazil News e Leca Novo Duda Portella Amorim: brilho no Camarote N1

...Ainda pelo burburinho do Camarote N1, na Sapucaí, zoom na influenciadora e estilista mineira Duda Portella Amorim, persona que tem se destacado, nos últimos meses, no ringue das beldades deluxe na web.

Após intensa temporada de Semana de Moda em Paris, ainda em 2023, retornou ao Brasil para um fim de ano dos mais agitados, culminando com o Carnaval, onde a bela demarcou sua presença, usando um dos acessórios da vez: os leques. Vrá!

Temporada de ski

Foto: arquivo pessoal Silvio Frota e Rodrigo Frota: temporada de ski

Sorrisão aberto para empresário Silvio Frota, amante das artes e das belezas naturais, na foto em momento descontraído com o filho Rodrigo Frota. Curtem em família as belezas de Val D'isere, charmosa estação de ski dos Alpes.

Edição especial

Foto: Divulgação Lino Villaventura é um dos artistas a assinar a edição especial do livro "Mesas do Ceará"

Na terça-feira, 27, o novíssimo terraço rooftop do hotel Gran Marquise recebe evento mais do que especial. O livro Mesas do Ceará, assinado pelo promoter e jornalista Francisco Campelo, será relançado em edição especial com sobrecapas customizadas por dez artistas do Ceará. O valor arrecadado com as peças, únicas e exclusivas, será doado ao Lar Bom Samaritano (que cuida de idosos) e à Santa Casa da Misericórdia.

No registro, Lino Villaventura, um dos criadores a customizar a obra, que também ganhou intervenções artísticas de Espedito Seleiro, Patrícia Alkari, Ivanildo Nunes, Zé Guedes, Cris Cavalcante, Isaac Furtado, Valter Costa Lima, Suzane Farias e Túlio Paracampos.

Últimas...

Turma animada para o dia 16 de março, quando Germano Albuquerque realiza a segunda edição da Festa do Mano. Vai ser no La Maison com o repértório das boates que fizeram sucesso na Cidade durante os anos 1980 e 1990.

Ainda sobre a balada do Mano, já garantiram mesas Juliana e Breno Melo, Janine e Kelton Whitehurst, Lara e Luís Eugênio Pequeno, Patrícia Studart e Josmário Cordeiro, Rafaela e Dudu Melo, Cláudio Régis Rangel, Zé Olavo Barros de Oliveira, Elen e Phelipe Godefroid, dentre outros nomes. Promete!

Médico André Guanabara promove, nos dias 23 e 24 de fevereiro, a primeira imersão sobre implantes hormonais, voltada à comunidade médica. Evento acontece na clínica Infinity Way.