Foto: BIANCA CARDOSO/ DIVULGAÇÃO Após pausa para maternidade, Joana Cardoso anuncia reabertura do ateliê e novos projetos

Um é pouco, dois é bom...

Pois é... E enquanto a gente vai tentando segurar as pontas do casamento, entre as tramas e tramoias da sempre desafiadora vida a dois, tem gente querendo ampliar o jogo conjugal para três. Socorro!

Li no O POVO de ontem que a Justiça concedeu, numa decisão ainda inovadora para o Direito no Brasil, que um bebê cearense tenha em seu registro de nascimento o nome de um pai e duas mães.

Os genitores formam o que se chama "trisal", um casal de três, unido pelo poliamor.

A criança já era registrada pelos pais biológicos e a Justiça concedeu o direito de incluir, na certidão de nascimento, mais um responsável formal. Que sejam felizes e dê tudo certo, amor nunca é demais, contudo...

...não posso perder a oportunidade de compartilhar com vocês uma expressão usada por professora do Direito de Família. Segundo ela, dá tudo certo enquanto o poliamor, uma vez desgastada a relação, não se transforma em "poliódio".

Já pensou? Um desfecho conjugal com três partes?

A geladeira, a TV da sala, o carro da família é tudo fácil de resolver, vende e divide o valor. Mas como fica a guarda compartilhada, a pensão alimentícia, a questão previdenciária, a alienação parental triangular e muitos outros desfechos que só o "poliódio" pode fazer emergir?

Embora esse caso tenha um ar de novidade, relações a três ou até mais pessoas não são novidade aqui pelo CE. Como diz minha tia carola (já publiquei isso): "o povo é tão quente! Por isso que não chove".

Ainda nos anos 1990, a relação de uma agricultora de Morada Nova com três maridos inspirou o filme "Eu Tu Eles" (2000), estrelado pela atriz Regina Casé.

Mais recentemente, quem fez sucesso com a temática do "unidunitê" entre quatro paredes é a influenciadora digital cearense Lary Ingrid, que compartilha sua rotina com três maridos. E detalhe: ai deles se ousarem pular a cerca! Como ela mesma diz num vídeo:

- "Qual é o homem casado que você viu que pode ficar com uma e com outra? A diferença é que vocês só têm um marido, eu tenho três. Um deve respeito ao outro. Eles não podem ficar com outra mulher porque a mulher deles sou eu". Desse "quadrado", soube que já teve ponta se desfazendo...

Nem queria entrar em certos pormenores, mas já que hoje é sexta-feira...

...fica impossível não imaginar as tratativas pré-leito. Rodízio? Sorteio? Mérito? Ou deixa "acontecer naturalmente", como o refrão do samba?

Nada que uma planilha, bem capricorniana (os reis da organização e do planejamento), não resolva. É como diz o ditado: "dividindo bem, ninguém sai com fome".

Que seja eterno, enquanto dure... Já depois...

Flores

Ela voltou!

Foto: BIANCA CARDOSO/ DIVULGAÇÃO Após pausa para maternidade, Joana Cardoso anuncia reabertura do ateliê e novos projetos

As cores vibrantes e disruptivas da artista visual Joana Cardoso estão de volta. Após pausa dedicada à maternidade (ela tem duas filhas com a médica Luciana Patrício), a criadora anuncia a reabertura de seu ateliê e uma exposição-show sendo concebida para 2025.

Enquanto isso, a convite do multicultural Pablo Guterres (Desconexo), ela desenvolveu uma instalação efêmera de uma série de obras intitulada "Plastificado". A composição e suas derivações inéditas vêm de uma vivência estética absorvida da arte-experiência narrada pelos colecionadores das obras da artista. As embalagens das telas traziam uma linguagem tão provocativa, que alguns compradores se recusavam a abrir, emoldurando a peça ainda envolta de proteções e avisos de fragilidade.

A instalação, aperitivo para o que ela apresenta ano que vem, tem como inspiração um clássico de Chopin, manifestado com um piano de calda completamente embalado pela energia criativa de Joana. Seja bem-vinda, a arte e seus amantes agradecem seu retorno - sempre colorido e maximalista, triunfal.

O cara da cerveja

Foto: Marcília Martins/ Divulgação Lisandro Turatti: depois da Capitosa, Cinco Elementos também passa a fazer parte do conglomerado cervejeiro

Sextou com brinde do empresário Lisandro Turatti, celebrando mais uma aquisição de seu grupo cervejeiro e de entretenimento Turatti.

Após comprar tempos atrás a cervejaria Capitosa, na Lagoa Redonda, foi a vez de incorporar ao conglomerado a Cervejaria Cinco Elementos, detentora de rótulos premiados inclusive internacionalmente.

De quebra, é sócio do DOC Tratoria, uma das novidades na cena enogastronômica da Cidade e segue com seus bares-restaurante Turatti sempre em alta com o público. Sucesso!

Almoço empresarial

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) realizou seu almoço mensal, dessa vez no Ideal Clube, tendo como convidado palestrante o empresário Ednilton Soarez, que compartilhou sua trajetória como diretor do Colégio 7 de Setembro e do Beach Park. Líder da entidade, Davi Macêdo conduziu. Registros...

Rafael Pamplona e Michael Dias Crédito: JoaoFilho Tavares Carlos Prado e Jurandir Piicanço Crédito: JoaoFilho Tavares Allan Sankey e Oliver Vasconcelos Crédito: JoaoFilho Tavares Elisa Sanasso, Manuela Ferran e Aniele Pizon Crédito: JoaoFilho Tavares Davi Macedo, Ednilton Soarez e Lucas Melo Crédito: JoaoFilho Tavares David Leitao, Lucas Braga e Guilherme Colares Crédito: JoaoFilho Tavares Jurandir Picanço, Davi Macedo, Fernando Cirino e Lucas Melo Crédito: JoaoFilho Tavares

Pause, é hoje!

A partir das 16 horas dessa sexta, no Youtube do O POVO, recebo o padre Eugênio Pacelli e o Frei Ricardo Régis no mesacast Pause. Em pauta: as questões da Igreja Católica hoje e a Quaresma.

Entre nós...

O atentado contra o time do Fortaleza, em Recife, é a ponta de um iceberg que vem ganhando cada vez mais envergadura nas estruturas paralelas às torcidas organizadas.

Sábado passado, 24, por volta das 15 horas, grupo intitulado Comando do Leste, agrupamento que se apresenta como torcida do Ceará, desceu em marcha pela Avenida Padre Antonio Tomás, fechando o trecho abaixo do viaduto. Veículos, com medo da "cena" e das posturas, freavam metros antes.

Justiça comum, Justiça Desportiva, conselhos arbitrais, times e (uma nova) CBF precisam encarar as investidas de grupos criminosos no meio futebolístico, inclusive revendo punições. Do contrário, torna-se-á mais uma zona proibida ao cidadão.

Até a coluna especial do domingo!