Agora, só em 2025!

Foto: Manu Scarpa e Lucas Ramos /Brazil News e Leca Novo (DIVULGAÇÃO N1) e arquivo pessoal Gabriella Ventura, Liana Thomaz e Mariana Mota

...E depois da maratona de festas desde o Réveillon, com destaque para o animadíssimo Pré-Carnaval de Fortaleza, o período momino de 2024 despediu-se oficialmente durante o disputado Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. Comitiva de cearenses foi ao Rio de Janeiro conferir, na frisa, a beleza das escolas de samba vencedoras desse ano, além de circular no mais que desejado Camarote Nº1. No palco interno do espaço privê, dentre as atrações da noite, Xand Avião e palinha de Nattanzinho. Cenas...

Contagem regressiva

Fãs de todo o mundo aguardam pelo dia 29, quando estreia nos cinemas "Duna 2", a sequência de um dos maiores sucessos de bilhereria e de prêmios dos últimos anos. O longa é do mesmo diretor dos sucessos "Duna" (2021), vencedor de seis estatuetas do Oscar, e "A Chegada" (2016), Oscar de Melhor Edição de Som. Personagens de destaque: Chani (interpretada por Zendaya), Stilgar (Javier Bardem) e Paul Atreides (Timothée Chalamet). Na foto, a fashionista Zendaya, encarando traje futurista em menção ao seu papel, durante première da produção no Leicester Square, Londres.

Como em Veneza

Relembrando a beleza clássica dos antigos carnavais, Andrade Mendonça e Francisco Campelo reuniram turma amiga, em seu endereço, para champs & afins em clima momino, momento de muita amizade, boas risadas e a beleza glamourosa das máscaras de Carnaval. Cenas...