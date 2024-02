Igreja: pontos em alta de uma conversa...

Foto: MAYTHÊ OLIVEIRA/ DIVULGAÇÃO Padre Eugênio Pacelli e frei Ricardo Régis: entrevista no programa Pause por Clovis Holanda

Pause: pontos...

Ainda repercute, nas linhas da web, a entrevista que os famosos e midiáticos padre Eugênio Pacelli e frei Ricardo Régis me concederam no programa Pause, tarde da última sexta-feira, nos estúdios do O POVO.

Sacerdotes têm, no geral, uma forma suave e eufemística de tratar temas espinhosos. De certa forma, eles até se aproveitaram da expertise, mas não fugiram das questões.

Pontos altos, em síntese, retirados da conversa, que pode ser conferida no canal do Youtube do O POVO ou, a partir de hoje à noite, nos apps de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts.

- Católicos que questionam ou se colocam contrários às posições do papa Francisco é porque acham que sabem mais do que o papa.

- Papa Francisco é o homem certo para a Igreja Católica no mundo hoje.

- Altar não é lugar para política partidária (campanha eleitoral), assim como religião não deve ser tema de comícios.

- Se Jesus fosse vivo, ele teria uma atuação parecida com a do padre Júlio Lancelotti.

- O jejum que agrada a Deus é o que leva o cristão a melhorar como ser humano, não tem nada a ver com dietas e prazeres superficiais.

- Não existe fé sem caridade. O cristão não pode fechar os olhos aos que mais precisam.

- O Apocalipse tem algumas interpretações a partir dos idiomas e expressões utilizados na gênese dos textos bíblicos, mas como a própria Bíblia deixa claro: ninguém sabe o dia e nem a hora.

Confiram!

Prêmio Internacional

Arquiteta Anik Mourão celebra reconhecimento internacional do seu trabalho. A arte que emana da sua prancheta acaba de vencer o Prix Versailles 2023, Prêmio Internacional de Arquitetura e Design da Unesco, que reconhece os melhores projetos de arquitetura comercial. O distintivo refere-se ao projeto Epicure São Luiz, da CasaCor Ceará 2022 e leva o troféu na subcategoria Lojas na América Central do Sul e Caribe. Na foto, com Severino Ramalho Neto, quando da apresentação do exitoso espaço. Imagens do ambiente podem ser conferidas em Pause O POVO no instagram ou na versão digital da coluna em OP . Aplausos!

Reconhecimento

Câmara Municipal de Fortaleza concedeu o Título de Cidadão de Fortaleza ao reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida. A homenagem, proposta pelo vereador Júlio Brizzi (PDT), celebra o trabalho do educador na expansão da universidade e no fortalecimento da educação na cidade e no Estado. Registros...

Moda: imersão

Estilista Marina Bitu passou os últimos dias no Cariri, onde se reuniu com alunos do Senac Ceará e associações de artesanato da região para acompanhar o status de desenvolvimento das peças que serão desfiladas, pela grife da estilista, no São Paulo Fashion Week (SPFW), agendado para abril. Coleção está sendo desenvolvida em parceria com o Senac-CE.

Sobre a marca cearense, que já demarcou seu espaço na cena fashion nacional, foi fundada em 2017 pela estilista Marina Bitu e ficou conhecida por seus trabalhos em plissados fluidos e românticos que remetem às sanfonas do Ceará e por utilizar referências regionais e manuais como o crochê. Brilha!

Ignez Fiúza 100`

lançado no último sábado - 24, em sessões especiais, no Cinema do Del Paseo, o documentário "Uma Mulher Ignezquecível", que apresenta a biografia da marchande, decoradora e incentivadora das artes no Ceará Ignez Fiúza. O filme, é baseado no livro "Ignez Fiuza Fotobiografia" (2014) de Elizabeth Fiuza Aragão e Janina Sanches, e celebra o centenário de nascimento da grande dama das artes no Ceará. Seguem presenças, mais fotos na coluna especial do domingo.

Cult

Cearense radicado na Europa, curador de arte Newton Whitehurst Castro acaba de inaugurar a exposição "A Beleza é uma escolha", com 63 obras da artista visual Veronica Blyzniuchenko, em cartaz na Basílica da Estrela, Lisboa. Nascida em Kharkiv, Ucrânia, artista visual se refugiou em Cascais (PT) após a guerra e inspira-se na natureza. Na foto, criadora e curador.